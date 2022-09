1 Camilla Parker Bowles eletta Regina consorte

Sono trascorse poche ore da quando è arrivata la notizia della morte della Regina Elisabetta. Sua Maestà come sappiamo si è spenta all’età di 96 anni, dopo ben 70 anni di regno, nel Castello di Balmoral, circondata dall’affetto dei suoi cari. Nel mentre suo figlio Carlo è stato già eletto Re, mentre sua moglie Camilla Parker Bowles sarà Regina consorte per volere di Elisabetta stessa. Proprio nel comunicato rilasciato da Buckingham Palace per annunciare la scomparsa di Sua Maestà si legge:

“La Regina è morta in pace al Castello di Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”.

Fin dal primo momento così il mondo intero si è chiesto a chi fossero rivolti i titoli di “Re” e di “Regina consorte” e in molti hanno ipotizzato che Carlo potesse abdicare in favore di suo figlio William e di Kate Middleton. Tuttavia il protocollo prevede che sia proprio il primogenito di Elisabetta a salire sul trono, almeno per il momento. Di conseguenza dunque il titolo di Regina consorte spetta proprio a Camilla Parker Bowles, nonostante in molti non siano entusiasti di questa scelta. Come qualcuno saprà era stata la stessa Elisabetta, pochi mesi fa, a manifestare la sua volontà. Sua Maestà infatti, in occasione del Giubileo di Platino, aveva fatto una richiesta ben specifica al suo popolo, ovvero quella di supportare suo figlio e sua moglie dopo la sua morte e di riconoscere Camilla come Regina consorte. Queste le dichiarazioni di Elisabetta:

“Quando mio figlio Carlo diventerà Re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla, lo stesso sostegno che avete dato a me. È il mio sincero desiderio che, quando arriverà il momento, Camilla venga riconosciuta come Regina consorte mentre prosegue il suo fedele servizio”.

Non ci sono dubbi dunque: Camilla Parker Bowles è stata eletta Regina consorte. In queste ore nel mentre è arrivato il primo comunicato ufficiale di Re Carlo. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.