1 Il gesto della Regina Elisabetta

È ormai più di un anno che si parla della frattura venutasi a creare tra il Principe Harry, Meghan Markle e la Royal Family inglese. Come è ormai noto i Sussex hanno abbandonato Londra e la loro vecchia vita, per trasferirsi a Los Angeles, dove vivono lontani dalla Regina Elisabetta, da Buckingham Palace e dagli impegni reali. Solo qualche mese fa come se non bastasse, il Duca e la Duchessa hanno rilasciato un’intervista ad Oprah Winfrey, durante la quale hanno mosso accuse specifiche verso alcuni familiari. Ciò nonostante pare che nelle ultime settimane Harry e i suoi parenti, a seguito della morte del Principe Filippo, si siano in qualche modo riavvicinati. Il Duca è infatti tornato per qualche giorno a Londra per rendere omaggio a suo nonno, e proprio in quelle ore pare che abbia avuto modo di avere un chiarimento con suo padre Carlo e con suo fratello William.

Nel mentre alcune ore fa Harry e Meghan sono diventati nuovamente genitori. La Markle ha infatti dato alla luce una bambina, il cui nome, che omaggia la Regina e Lady Diana, sta già facendo discutere: Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor. Nonostante inizialmente era sembrato che Sua Maestà fosse entusiasta di questa scelta, adesso i media britannici hanno svelato un retroscena. Pare infatti che The Queen sia adirata per la scelta del nome “Lilibet”, un nomignolo che avrebbe preferito mantenere privato, essendo legato alla memoria di Filippo.

Come se non bastasse adesso si mormora anche che la Regina Elisabetta abbia invitato Harry ad un pranzo privato, che si terrà in una delle sale del Castello di Windsor. L’incontro dovrebbe svolgersi a fine giugno, quando il Duca tornerà a Londra in occasione dell’inaugurazione della statua di Lady Diana. Tuttavia al momento non è chiaro cosa accadrà durante il colloquio. Mentre alcuni infatti ipotizzano che Sua Maestà voglia rimproverare suo nipote per la scelta del nome dato a sua figlia, altri sono di pare discordante.

Non è da escludere infatti che la Regina voglia deporre l’ascia di guerra, e fare pace con Harry e Meghan. Questa dunque potrebbe essere l’occasione perfetta per i Sussex per riallacciare i rapporti con la Royal Family. Ma come hanno reagito Carlo, William e Kate alla nascita della piccola Lili Diana? Rivediamo i loro messaggi.