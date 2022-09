Chi sarà Re dopo la Regina Elisabetta?

È di pochi minuti la devastante notizia della morte della Regina Elisabetta. Sua Maestà, dopo 70 anni di regno, si è spenta questo pomeriggio al Castello di Balmoral. Già da ore sul web si parlava del peggioramento della sovrana e numerosi sono stati i segnali dell’avvio del Protocollo London Bridge. Poco fa così Buckingham Palace con un comunicato ufficiale ha annunciato la morte della Regina. Questo quanto si legge in merito:

“La Regina è morta in pace al Castello di Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”.

Nelle prossime ore così il feretro della Regina Elisabetta tornerà a Londra, e la sua bara verrà esposta nel mezzo della Westminster Hall, che resterà aperta al pubblico per 23 ore al giorno per tre giorni. Tra 10 giorni invece i funerali di stato, durante il quale daremo l’addio per l’ultima volta a una delle sovrane più amate della storia. Il mondo intero nel mentre si chiede cosa accadrà adesso alla monarchia inglese e a chi andrà la Corona dopo Elisabetta! Proprio nel comunicato si parla di “Re” e di “Regina Consorte”, e in molti si chiedono a chi si riferiscono questi due titoli. Secondo i più infatti Carlo, primo nella linea di successione, potrebbe abdicare in favore di suo figlio William e di sua moglie Kate Middleton. Tuttavia le cose non andranno così.

Come stabilisce il Protocollo alla morte della Regina la Corona andrà proprio a suo figlio Carlo. Il neo eletto Re tuttavia non verrà incoronato subito. Passeranno infatti diversi mesi prima che il primogenito di Sua Maestà salga effettivamente sul trono. Nel corso di questo periodo Carlo potrà valutare il da farsi, e decidere se diventare il nuovo sovrano o se invece abdicare in favore di suo figlio. In attesa di scoprire cosa accadrà, noi di Novella2000 e Novella2000.it ci uniamo nel salutare con affetto Elisabetta, che rimarrà per sempre nei nostri cuori.

