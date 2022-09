1 Paura per la Regina Elisabetta: parte il London Bridge

Sono ore di grande preoccupazione queste per il Regno Unito e per il mondo intero. Questa mattina è infatti giunta notizia che le condizioni di salute della Regina Elisabetta si sono aggravate e che attualmente Sua Maestà è sotto osservazione medica presso il Castello di Balmoral. A svelarlo sono stati i portavoce Buckingham Palace con un comunicato e naturalmente da quel momento i sudditi e il web sono entrati in apprensione. In questi minuti inoltre sono giunti ulteriori aggiornamenti che hanno preoccupato ancora di più.

Pare infatti che l’intera Royal Family, dal Principe Carlo, al Principe William, fino ad arrivare a Harry e Meghan Markle, stia raggiungendo Balmoral per riunirsi al capezzale della Regina. Sembrerebbe dunque che sia iniziato il Protocollo London Bridge, ovvero il nome in codice del piano che verrà messo in atto nelle ore seguenti alla morte di Elisabetta e che dovrà essere eseguito scrupolosamente. Ma cos’è il Protocollo London Bridge e in cosa consiste? Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Quando arriverà il momento della morte della Regina Elisabetta, verrà pronunciata la frase “London Bridge is down”, tratta da una strofa di una filastrocca nota ai bambini inglesi. Queste parole verranno comunicate per prime al Primo Ministro e a una serie di altri funzionari e a quel punto il Protocollo London Bridge partirà ufficialmente. A quel punto spetterà all’ufficio del ministero degli Esteri comunicare la notizia della dipartita di Sua Maestà ai governi dei 51 Stati membri del Commonwealth. Infine la notizia verrà comunicata a tutto il mondo con un comunicato flash sulla Association Press.

Ma non è finita qui. Andiamo a scoprire che altro prevede il Protocollo London Bridge.