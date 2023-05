NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Maggio 2023

Re Carlo III

In occasione dell’incoronazione, la Regina consorte Camilla omaggerà la Regina Elisabetta: ecco in che modo

Mancano ormai una manciata di ore all’incoronazione di Re Carlo e della Regina consorte Camilla, e tutto è pronto per questo storico evento. A breve dunque il primogenito della Regina Elisabetta salirà ufficialmente al trono, e gli occhi del mondo intero sono puntati sulla Royal Family inglese. In questi giorni nel mentre è stato rivelato il programma ufficiale del weekend, e i festeggiamenti promettono di essere sensazionali, seppur semplici e senza sfarzo, proprio per volere di Sua Maestà.

Come se non bastasse sono emersi anche i primi dettagli in merito agli abiti che Carlo e Camilla indosseranno in occasione dell’incoronazione, e naturalmente gli outfit sono stati scelti con minuziosa cura. Stando a quanto riportano gli esperti reali, sembrerebbe che la Regina consorte dopo la cerimonia lascerà l’Abbazia di Westminster con una veste di velluto viola ricamata con insetti, fiori e gli emblemi nazionali del Regno Unito. Lo strascico, realizzato da Ede e Ravenscroft, è stato ricamato con api e scarafaggi, che rappresentano l’amore dei due sovrani per l’ambiente e la natura.

Ma non è finita qui. Camilla infatti, a sorpresa, nel giorno dell’incoronazione omaggerà anche la Regina Elisabetta. La moglie di Re Carlo III avrà un mughetto ricamato sulla tunica. Non tutti sanno che proprio questo fiore figurava nel bouquet nuziale della defunta sovrana, ed era uno dei suoi preferiti. Come se non bastasse Camilla si recherà alla cerimonia indossando la Robe of State di velluto cremisi, che fu realizzata per Elisabetta nel lontano 1953.

Nel Regno Unito nel mentre fervono gli ultimi preparativi per questo evento, e i sudditi si preparano a festeggiare il Re e la Regina consorte. Vi ricordiamo che la cerimonia sarà trasmessa in diretta tv, e sarà dunque possibile seguire tutto quello che accadrà durante questa storica celebrazione.