Debora Parigi | 3 Maggio 2023

Amici 22

Il daytime di Amici 22 mostra gli allievi positivi al Covid?

Negli ultimi giorni è uscita la notizia secondo cui il Covid sarebbe entrato dentro la casetta di Amici 22. Quella che era una semplice indiscrezione ha iniziato a diventare realtà quando è stata annullata la registrazione della semifinale che si sarebbe dovuta svolgere domani, giovedì 4 maggio. Poi anche la Fascino ha rotto il silenzio facendo intendere che i malati di Covid erano veri.

All’inizio si era detto che c’erano due positivi e cioè Mattia e Maddalena. Ma la madre di lei aveva negato questo. Però sembrava certo che i malati fossero due. Numero che poi è salito a quattro (ricordiamo che sono rimasti sei allievi in gara). Oggi, con il daytime, pare che si possa dire con certezza chi erano i positivi.

Intanto, i primi due a risultare positivi sembrerebbero essere Isobel e Aaron. All’inizio del daytime di oggi di Amici 22, quando i ragazzi stavano guardando la TV (e poi c’è stato il litigio tra Maddalena e Wax) proprio i due della squadra Zerbi/Celentano erano gli unici assenti. Successivamente il blocco ha riguardato la lettura delle pagelle e qui si è notato un particolare decisamente rilevante. Abbiamo infatti visto che Wax e Maddalena erano sulle gradinate, mentre Angelina, Aaron, Isobel e Mattia erano chiusi in una stanza. E la voce di Angelina è sembrata anche un po’ sottotono, insomma non pareva in grande forma. Nell’ultima parte del daytime, infine, notiamo che gli allievi sono stati divisi ognuno in una stanza.

Quindi, come fanno notare anche sul web, i primi due positivi sarebbero stati Isobel e Aaron. E successivamente anche Angelina e Mattia si sono ammalati di Covid. Questo spiegherebbe le immagini che abbiamo visto oggi pomeriggio.

Dalle ultime notizie che abbiano su questa semifinale di Amici, la registrazione avverrà venerdì pomeriggio oppure addirittura sabato mattina, per andare in onda come di consueto sabato 6 maggio in prima serata. Avremo la conferma di tutto nella giornata di giovedì 4 maggio.