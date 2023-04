Re Carlo ha chiesto una pietanza particolare per la sua incoronazione

NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Aprile 2023

Re Carlo III

La richiesta di Re Carlo

Manca ormai sempre meno all’incoronazione di Re Carlo, che come tutti sappiamo si svolgerà il prossimo 6 maggio presso l’Abbazia di Westminster a Londra. Grande fermento dunque in tutto il paese, e ormai fervono i preparativi per questo grande giorno. La cerimonia nel mentre verrà trasmessa in diretta in tutto il mondo, e sarà dunque possibile seguire da ogni angolo del pianeta lo storico evento. Nel mentre in questi giorni sono emersi i primi dettagli su quello che accadrà. Da poco infatti è stata rivelata la lista dei cantanti che si esibiranno in occasione dell’incoronazione, e tra essi c’è anche Andrea Bocelli.

Contemporaneamente Buckingham Palace ha anche annunciato che per l’occasione il Principe Harry farà ritorno a Londra, tuttavia da solo. Meghan Markle e i suoi figli Archie e Lilibet Diana resteranno in California, e di certo questa scelta sta facendo discutere.

In queste ore come se non bastasse è emersa anche un’altra curiosità. Re Carlo e la Regina consorte Camilla hanno infatti richiesto una particolare pietanza da servire durante il banchetto il giorno dell’incoronazione. Di quale piatto parliamo? Di una quiche agli spinaci che sarà servita anche durante i Coronation Big Lunch che i cittadini terranno in onore di nuovi sovrani.

La ricetta scelta da Carlo e Camilla dunque, come accadde per la Regina Elisabetta (che all’epoca optò per un pollo ricoperto da salsa al curry, diventato poi un piatto iconico della cucina inglese), potrebbe essere destinata a rimanere nella storia. Proprio per questo motivo gli account della Royal Family hanno condiviso un video in cui viene mostrata la preparazione del piatto, in modo che chiunque possa replicare la quiche nella propria cucina. I sudditi intanto si preparano a festeggiare il Re e la Regina consorte, e di certo non mancheranno le emozioni.