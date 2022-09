Purtroppo, poche ore fa la Regina Elisabetta è morta: “La Regina è morta in pace al Castello di Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani“. Mentre si aspetta l’incoronazione di Carlo, che da quel momento potrà decidere se regnare oppure abdicare a favore del figlio William, i Capi di Stato del mondo hanno espresso il loro cordoglio. A parlare, inoltre, è stato anche Richard Winston “Dickie” Arbiter, il suo segretario e portavoce ufficiale.

I due si sono conosciuti nel 1988 e l’uomo ha ricordato il primo incontro con Sua Maestà, rivelando un retroscena del tutto inedito a La Repubblica:

Non si poteva, poi, di non parlare delle teorie di complotto che hanno visto protagonista la Regina Elisabetta dopo la morte di Lady Diana:

A Buckingham Palace si viveva una certa esasperazione. Anche perché la regina non sopportava che si lavassero i panni sporchi in pubblico. Ma ‘keep calm and carry on‘. La regina è andata avanti, credendo nei suoi principi e nel senso del dovere, fino agli ultimi giorni della sua vita. Dopo la morte di Diana la accusarono di non essere triste, ma si è comportata allo stesso modo quando spirarono sua sorella, sua madre o persino Filippo. I reali, i Windsor, non devono mostrare emozioni o sentimenti, perché non vogliono essere interpretati. Per loro è come una ferita in un’armatura.