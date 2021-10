La Regina Elisabetta è stata ricoverata in ospedale nella notte

1 Problemi per la Regina Elisabetta

Non sono stati mesi semplici gli ultimi per la Regina Elisabetta. Come sappiamo infatti lo scorso aprile Sua Maestà ha detto addio al suo amato Principe Filippo, venuto a mancare all’età di 99 anni. Dopo aver affrontato anche un lungo lockdown, da qualche settimana The Queen ha ripreso a lavorare e a mostrarsi in pubblico, apparendo più forte che mai. Tuttavia in queste ore è arrivata una notizia che ha lasciato senza parole il mondo intero. Elisabetta infatti è stata ricoverata lo scorso mercoledì, e ha trascorso la notte in ospedale! A svelarlo è stato Buckingham Palace, dopo aver annunciato che la sovrana, su consiglio dei medici, ha dovuto rinunciare a un viaggio in Irlanda del Nord.

Ma come sta Sua Maestà e cosa è accaduto? Sembrerebbe che la Regina Elisabetta sia stata ricoverata per alcune ore a scopo precauzionale, per sottoporsi a imprecisate “indagini mediche preliminari”. Si tratterebbe tuttavia, secondo quanto si apprende, di un controllo di routine e non sembrerebbero esserci grossi problemi. Attualmente infatti Elisabetta ha già fatto ritorno a Buckingham Palace e avrebbe anche già ripreso a lavorare. Ecco quanto si legge nella nota rilasciata qualche ora fa:

“A seguito del consiglio medico di riposare per alcuni giorni la Regina è entrata in ospedale mercoledì pomeriggio per sottoporsi a indagini preliminari. È tornata al Castello di Windsor all’ora di pranzo e resta in buono spirito”.

Pare dunque che si sia trattato solo di visite mediche di routine, e che la Regina Elisabetta stia bene. Nessun pericolo per Sua Maestà, che è ancora in ottima forma. Qualche ora fa intanto abbiamo appresso che la sovrana ha rifiutato un premio per anziani. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.