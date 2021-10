1 Il gesto della Regina Elisabetta

Sono anni ormai che la Regina Elisabetta siede sul trono d’Inghilterra e senza dubbio è una sovrana amatissima da tutti i sudditi e non solo. Gli ultimi mesi tuttavia non sono stati semplici per Sua Maestà. Dopo aver affrontato un lungo isolamento nel Castello di Windsor per via del Covid-19, come è noto lo scorso aprile Elisabetta ha dovuto dire addio al suo amato Principe Filippo, venuto a mancare all’età di 99 anni. A poco a poco però la Regina ha ripreso a lavorare e a mostrarsi in pubblico, ed è tornata a farsi vedere forte come una roccia. Per questo quando la rivista Oldie ha assegnato a The Queen il premio The Oldie of The Year Awards, che viene consegnato ogni anno a personalità pubbliche di rilievo di una certa età, la sovrana ha reagito in un modo inaspettato.

La Regina Elisabetta infatti ha deciso di rifiutare il premio e ha così inviato una lettera tramite il suo assistente personale a Sir Edward Young, direttore della rivista. Nel messaggio, che è stato pubblicato sui social da Oldie Magazine, si legge:

“Sua Maestà ritiene che si è vecchi quando ci si sente vecchi, come tale non crede di soddisfare i criteri pertinenti per poter accettare, e spera che possiate trovare un più degno destinatario”.

HM the Queen has saluted the 2021 Oldies of the Year, declaring that 'Her Majesty believes you are as old as you feel.' @RoyalFamily @ClarenceHouse @TheSavoyLondon #youareasoldasyoufeel sponsored by @BaillieGifford pic.twitter.com/KvHXSo9OXz — The Oldie (@OldieMagazine) October 19, 2021

La Regina Elisabetta ha così con ironia rifiutato il premio ricevuto e l’accaduto non è di certo passato inosservato. Nel mentre solo qualche giorno fa abbiamo appreso che a Sua Maestà è stato sconsigliato di bere drink alcolici. Scopriamo perché e cosa è accaduto.