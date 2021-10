1 Pausa forzata per la Regina Elisabetta

Settimane intense queste per la Regina Elisabetta. Come sappiamo per Sua Maestà il 2021 è stato un anno più che impegnativo, a livello personale ed emotivo. Dopo la morte del Principe Filippo infatti la sovrana si è presa del tempo per sé stessa, per poi tornare a lavorare e a mostrarsi sorridente e più forte che mai. Tuttavia qualche giorno fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Nella notte del 20 ottobre infatti la Regina è stata ricoverata in ospedale per alcuni accertamenti e controlli medici. Nonostante lo spavento iniziale del mondo intero però sembrerebbe che Elisabetta stia bene. Poche ore dopo infatti Sua Maestà ha fatto rientro a Buckingham Palace, dove è tornata ai suoi impegni quotidiani.

Ciò nonostante adesso arriva una nuova battuta d’arresto per The Queen. Come ha svelato un portavoce di palazzo infatti, sembrerebbe che i medici abbiano consigliato alla Regina due settimane di pausa forzata e di riposo. Dopo ulteriori controlli è stato infatti stabilito che Elisabetta non si debba affaticare, e nonostante la situazione non sia grave è stato consigliato alla sovrana totale riposo.

Per le prossime due settimane dunque sono state annullate tutte le visite ufficiali e i prossimi viaggi. La Regina Elisabetta però potrà svolgere qualche compito leggero da scrivania, compresa qualche udienza virtuale. Sua Maestà dovrà dunque rinunciare all’invito a Glasgow per la Cop26 e in più dovrà anche saltare la partecipazione al Festival della Memoria alla Royal Albert Hall, prevista per il prossimo 13 novembre.

Riposo totale dunque per la Regina, che per qualche giorno dovrà staccare la spina, prima di tornare ai suoi impegni reali. Nel mentre solo qualche giorno fa abbiamo appreso che Elisabetta ha deciso di rifiutare con ironia un premio per anziani. Rivediamo quello che è accaduto.