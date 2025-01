È stata finalmente svelata nella giornata di oggi quella che è la scenografia ufficiale del Festival di Sanremo 2025!

La scenografia di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 sta entrando sempre più nel vivo. Mancano ormai pochi giorni all’avvio della kermesse canora e in questi giorni si è parlato non solo dei duetti che ascolteremo, ma anche della scenografia.

La Stampa per prima e Il Secolo XIX dopo avevano già fornito qualche dettaglio interessante, facendo così qualche piccolo spoiler. Ma solo nella giornata di oggi la Rai, mediante un comunicato, ha diffuso la foto ufficiale mostrando come si presenterà il palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2025.

A presentarlo l’architetto Riccardo Bocchini che ha sintetizzato la sua “Techno Hall”, progetto pensato per questo Festival di Sanremo 2025. «L’eleganza della semplicità e dell’armonia», ha dichiarato al sito Rai.

La foto della scenografia di Sanremo 2025

Si tratterà di una scena a 360° in grado di mutare l’aspetto e suggerire delle atmosfere sempre diverse per ogni canzone. Si è trattato di un lavoro complesso che coniuga “grafica e illuminotecnica, tecnologia e “motori”.

Bocchini le ha definite “pareti/scultura”, spiegando che «si torceranno in tre dimensioni. Tutto in un’essenzialità di linee, alla ricerca di una pulizia e di un’eleganza delle immagini. L’eleganza di una scena armonica che abbraccerà gli spettatori, trasferendo emozioni. E l’eleganza della forma che, attraverso le movimentazioni elettromeccaniche, si trasformerà al servizio delle canzoni, riuscendo perfino a sparire completamente».

Si tratta di una sorta di Tecno-Salone che si protende, insieme all’orchestra di Sanremo 2025 presente sui lati, verso il pubblico. Riccardo Bocchini però informa che nasconde non poche sorprese:

«La sinuosità, la plasticità e l’eleganza delle linee architettoniche andranno ad abbracciare le motorizzazioni tecnologiche con i loro movimenti armonici. Gli apparati video e quello sceno-luminoso, totalmente innovativi, saranno essenzialmente al servizio delle immagini televisive: “Giochi ottici” accoglieranno lo spettatore; “Tecno Lampadari”, “Sipari” e “Tende tecnologiche” scenderanno dall’alto; e la “Scala” si muoverà con varie configurazioni tecnologiche».

Non ci resta quindi che attendere l’inizio del Festival di Sanremo 2025 per vedere il risultato finale! Siete curiosi?