Fischi contro Rhove a Olbia

Questa estate si è parlato molto di Rhove e dei suoi comportamenti verso il pubblico. L’ultimo atteggiamento che ha riscosso molta attenzione mediatica negativa è stato quando ha spinto una ragazza del pubblico in piscina nel corso di un concerto, anche se poi ha spiegato le sue ragioni. Le critiche sono partite, però, tempo prima quando il cantante ha fermato una sua esibizione per sgridare il pubblico che non saltava e non gridava:

Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Il concerto è finito adesso e non avete ancora saltato un ca**o! È un problema. Mi dispiace ragazzi, divertitevi un po’ di più, ciao.

Su Instagram, poche ore dopo, è intervenuto ancora sull’argomento: “[…] Purtroppo pretendo tanto da me e vedendo un gruppo di persone che sotto al palco non mi dava segnali mi sono demoralizzato e ho detto quelle cose. Grazie a chi capisce e bella per tutto il resto dei ragazzi che stavano spaccando tutto […]“. Fatto sta che molti artisti non hanno preso bene le sue dichiarazioni e lo hanno criticato. Stessa cosa l’ha fatto una buona fetta di pubblico anche di recente durante una sua performance a Olbia. Qui sotto il video in cui si sente un coro che urla parole come “scemo” e “cog***ne“.

Il tutto è accaduto il 14 agosto 2022 a Olbia quando Rhove ha preso parte al Red Valley Festival. Sul palco si sono esibiti anche artisti come Xander, Vallac, Dani Cabras, Lionfield, Fedesse e Salmo. Tutto sembrava proseguire per il meglio fino a quando una serie di fischi non si è alzata dalla platea alla sua entrata sul palcoscenico. Vedremo se commenterà la faccenda. Nel frattempo non vi resta che continuare a seguirci per non perdere tante altre news.

