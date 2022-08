La scelta di un Tronista a Uomini e Donne

Nella giornata di oggi abbiamo già dato alcune anticipazioni in merito all’inizio delle registrazioni di Uomini e Donne. Fatto sta, però, che i rumor non terminano qui. Questa volta, infatti, si parla anche dei Tronisti. Una delle novità riguarderebbe la scelta di uno di loro, come riporta anche il sito Isa e Chia e rivela l’account Instagram uominiedonnetronoclassicoeover. Questo si legge sul sito:

Uno dei quattro tronisti potrebbe essere deciso in questo modo: durante la registrazione si presentano due candidati (per salire sul trono) e colui/colei che salirà potrebbe essere deciso/a dal parterre Over. Per gli altri tre ci sarebbe la presentazione normale. Ovviamente sapremo se sarà così o no il giorno della registrazione.

All’interno del parterre Over, invece, a Uomini e Donne sembra che verranno riconfermate le seguenti persone: “Sembrerebbe riconfermata la presenza di Pinuccia (e molto probabilmente anche di Alessandro) nel parterre della prossima edizione). Molto probabilmente a settembre ritroveremo anche Daniela e Fabio. Non ancora sicuro, ma molto probabile, potremmo ritrovare anche Alessandro, ex corteggiatore di Ida“. Chiudiamo queste anticipazioni, perciò, con la conferma quasi certa di Biagio e una precisazione su Federica Aversano:

Visto che me lo state chiedendo sempre rispondo. Ad oggi sembrerebbe esclusa l’ipotesi di Federica sul trono. I tronisti, molto probabilmente, sono già stati scelti e si dovrebbe aver optato per la modalità “sconosciuti” (volti nuovi). Due ragazzi e due ragazze.

Per avere la certezza di tuti ciò, ad ogni modo, dovremo aspettare l’inizio effettivo delle registrazioni di Uomini e Donne con la seguente messa in onda su Canale 5. La data di ripartenza è prevista per lunedì 19 settembre 2022 su Canale 5 nella fascia pomeridiana. L’orario, infatti, dovrebbe rimanere quello che va dalle 14:45 alle 16:10 circa. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

