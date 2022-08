Rhove spinge una ragazza del pubblico in piscina durante un concerto (VIDEO)

1 Rhove e la ragazza spinta in piscina

Ieri sera Rhove ha tenuto un concerto a Porto Cesareo, in Puglia in provincia di Lecce. L’evento si stava tenendo in una location con piscina e il palco era proprio a bordo piscina. Infatti il pubblico si trovava proprio lì vicino. Il rischio di cadere in acqua era alto. Ma se qualcuno ti spinge direttamente non lo puoi evitare. E così è stato per una ragazza presente tra il pubblico.

No, la giovane non è finita in piscina per la calca presente al concerto, besì perché spinta proprio dal trapper che ultimamente fa molto parlare di sé. E sicuramente con questo gesto le chiacchiere intorno a lui non cesseranno. Ma magari questo è proprio il suo obiettivo. Mentre stava cantando la sua hit più famosa, Shakerando, il trapper si è avvicintato alla ragazza, il cui nome e Chiara, e l’ha spinta in piscina.

Comunque, come si vede anche dai video pubblicati qui sotto, per cui ringraziamo Webboh.it, la ragazza è stata subito aiutata ad uscire dall’acqua. Ma non solo, il cantante l’ha fatta anche salire sul palco. Le ha chiesto il suo nome e insieme hanno scherzato su quanto accaduto.

Non sono ovviamente mancate le polemiche. Il video, pubblicato su TikTok (e poi rimosso) ha avuto tantissimi commenti. E se c’è chi l’ha presa sportivamente proprio come Chiara, altri hanno condanno duramente il gesto. Ed è intervuto lo stesso Rhove. Ecco cosa ha detto…