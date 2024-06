Avete notato come è cambiata la pettinatura di Riccardo Calafiori nel corso degli ultimi anni? Ecco i vari tagli di capelli che ha avuto nel tempo.

I capelli di Riccardo Calafiori

Tutti stanno parlando di Riccardo Calafiori da quando sono cominciati gli Europei e l’Italia sta dando prova del suo valore. A molto è servito anche il contributo del calciatore, che è diventato un vero e proprio fenomeno sul web. Non solo la gente ha fatto ironia sul suo autogol durante la partita contro la Spagna, ma gli utenti del web hanno notato anche la sua bellezza.

Non sono mancati anche gli incidenti hot, come quello capitato nel corso dell’esultanza per il gol segnato contro la Croazia pochi giorni fa. Il gioco (e non solo quello) si è fatto duro e Calafiori ne ha dato anche una dimostrazione pratica. Forse però, chi non segue assiduamente i giocatori di calcio, non sa che Riccardo ha cambiato stile nel taglio di capelli diverse volte.

LEGGI ANCHE: Una famosissima showgirl verso il cast di Avanti un altro: ecco il suo ruolo

Qui sotto possiamo vedere vari step della capigliatura di Riccardo Calafiori. Partiamo con uno scatto risalente al 2019 era appena maggiorenne e aveva scelto un taglio corto ai lati e più lungo sopra. Non molto tempo dopo ha però deciso di rasarsi quasi a zero con solo una striscia più lunga in cima al capo.

LEGGI ANCHE: La sorella di un calciatore della Nazionale Italiana è una famosissima influencer da 243mila follower

A gennaio del 2023 (terza foto) ha cominciato a lasciarseli crescere e oggi lo troviamo come lo abbiamo imparato a conoscere grazie agli Europei. Sicuramente un cambiamento evidente che adesso sta a voi giudicare: con quale taglio vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento!

Il cambio di look di Riccardo Calafiori negli anni

Adesso non ci resta che aspettare e vedere come proseguirà questo viaggio dell’Italia agli Europei, la cui finale si giocherà il 14 luglio 2024. Vi terremo informati con più dettagli possibili.