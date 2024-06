Andiamo a fare la conoscenza di Chiara Frattesi, sorella del giocatore della Nazionale italiana Davide. Ecco cosa sappiamo su di lei, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e Instagram.

Chi è Chiara Frattesi

Nome e Cognome: Chiara Frattesi

Data di nascita: 2002

Luogo di nascita: Roma

Età: 22 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modella e influencer

Fidanzata: sembrerebbe essere single

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: ha vari tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @chiarafrattesiii

Chiara Frattesi età e biografia

Andiamo a scoprire chi è Chiara Frattesi e quanti anni ha la sorella di Davide Frattesi, giocatore della Nazionale italiana e centrocampista dell’Inter. La giovane influencer è nata nel 2002 a Roma e la sua età è dunque di 22 anni. Non conosciamo tutta la data di nascita esatta.

Sappiamo che la sua altezza è pari a 1 metro e 70 centimetri circa, mentre non sappiamo a quanto corrisponda il suo peso.

Chiara dopo aver terminato gli studi si trasferisce a Milano dove vive ancora oggi.

Ma andiamo a scoprire di più in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Chiara Frattesi abbiamo diverse informazioni. In molti si chiedono se la sorella di Davide Frattesi abbia un fidanzato.

A oggi l’influencer sembrerebbe essere single, ma nei primi mesi del 2024 è finita al centro del gossip per via di una presunta relazione con Weston McKennie, calciatore statunitense della Juventus.

I primi rumor circa un possibile flirt tra i due iniziano a circolare quando Chiara ad aprile del 2024 si è recata a Torino per assistere alla partita Juventus-Fiorentina. Successivamente l’influencer ha postato sui social una foto abbracciata a McKennie durante il party per la Coppa Italia, alimentando così i pettegolezzi.

I diretti interessati tuttavia non hanno mai confermato la loro frequentazione, che tuttavia secondo i più sarebbe giunta al termine nel maggio dello stesso anno. A seguito di una storia criptica postata dalla Frattesi, i due smettono di seguirsi su Instagram.

A oggi dunque Chiara non sembrerebbe avere un fidanzato e risulta essere single.

Dove seguire Chiara Frattesi: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Chiara Frattesi sui social.

La sorella di Davide Frattesi ha naturalmente un profilo Instagram attivo.

La sua pagina a oggi conta ben 243 mila follower.

Sul noto social l’influencer posta numerose foto, condividendo anche i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera. Proprio in merito vediamo cosa sappiamo.

Carriera

Dopo aver concluso gli studi superiori, Chiara Frattesi dà il via alla sua carriera e inizia a lavorare nel mondo della moda. Partecipa così a diversi concorsi di bellezza, dove attira l’attenzione su di sé.

Contemporaneamente la sorella di Frattesi accresce la sua popolarità su Instagram, grazie ai contenuti in cui mostra la sua vita da sogno, tra viaggi, serate in discoteca e allenamenti in palestra.

Chiara tuttavia sui social si interessa anche alla moda e alla beauty routine. Il suo sogno però è quello di diventare una giornalista sportiva, seguendo le orme di Diletta Leotta.