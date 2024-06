In queste ore circola il rumor secondo il quale Flavia Vento entrerà nel cast della prossima edizione di Avanti un altro. Ecco quale potrebbe essere il suo ruolo.

Flavia Vento nel cast di Avanti un altro?

Avanti un altro è un programma molto amato da grandi e piccini condotto con successo, da oltre dieci anni. da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tantissimi i concorrenti, a volte bizzarri, che si sono susseguiti nella trasmissione, così come i membri del cast che fanno parte del ‘salottino‘. Nella prossima edizione potremmo vedere anche l’ingresso di Flavia Vento.

A riportarlo ci ha pensato il sito TVBlog il quale rivela che al momento non vi è ancora alcuna ufficialità. Tuttavia i vertici di Mediaset starebbero valutando di fare entrare la showgirl a far parte di questo meraviglioso mondo. Il suo compito? Quello di porre a chi si siederà davanti a Bonolis domande sui misteri dell’universo.

Tuttavia, oltre alla possibile presenza di Flavia Vento, potrebbero esserci anche novità un po’ meno piacevoli per i fan di Avanti un altro. A quanto pare non dovremmo più trovare Claudia Ruggero, che nel ‘salottino’ interpretava Miss Claudia. L’attrice ha fatto parte del game show fin dalla prima e lo stop sarebbe dovuto al fatto che è in dolce attesa e di conseguenza a sostituirla ci saranno alcune miss a rotazione.

Tra le uscite di scena anche quella dello storico regista Stefano Vicario, che si sposterà sul NOVE per collaborare, probabilmente, a La Corrida di Amadeus. I due hanno già collaborato a partire dal 2020 per il Festival di Sanremo e per Vicario un doppio impegno tra Mediaset e Discovery non sarebbe possibile per questioni logistiche.

Al momento non abbiamo certezza, ad ogni modo, sulla presenza di Flavia Vento nel cast. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessimo saperne di più.