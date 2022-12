NEWS

Nicolò Figini | 13 Dicembre 2022

GF Vip 7

La squalifica di Riccardo Fogli

Ieri sera al Grande Fratello Vip 7 sono entrati due nuovi concorrenti. Stiamo parlando dell’attrice Milena Miconi e del cantante Riccardo Fogli. Quest’ultimo era molto emozionato di far parte del reality ma il suo percorso di è interrotto molto presto. A meno di ventiquattro ore dal suo ingresso è già stato mandato via dalla produzione. Nessun televoto per lui ma una decisione definitiva presa direttamente dagli autori.

Ad annunciarlo un comunicato ufficiale su Instagram che è stato letto anche dagli inquilini della casa: “Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco“. Wilma, Charlie e Antonino hanno letto un foglio agli altri e hanno precisato che tutte le loro domande devono essere rivolte soltanto all’interno del confessionale. Dovranno evitare di commentare davanti alle telecamere la situazione.

Ma che cosa è successo? Nella giornata di oggi, parlando con i tre che abbiamo citati poc’anzi, il cantante ha usato un’espressione che non è per niente piaciuta a tante persone. Ecco perché la produzione ha preso tale decisione. Da sempre vengono adottati provvedimenti per quanto riguarda eventi simili. Molto il dispiacere degli inquilini, i quali hanno iniziato anche a raccogliere le sue cose. Questo perché pare che, dopo essere stato chiamato in confessionale, sia stato subito fatto uscire.

Non appena Riccardo Fogli deciderà di dire la sua in merito non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Nel frattempo vi invitiamo a continuare a seguirci per non perdervi tante altre news.