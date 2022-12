NEWS

Nicolò Figini | 13 Dicembre 2022

GF Vip 7

Belen Rodriguez ha ricevuto alcune lamentele per quanto riguarda un gesto che non ha fatto verso Antonino Spinalbese

La risposta di Belen Rodriguez

Come sappiamo Antonino Spinalbese è dentro la casa del GF vip 7 da ormai tre mesi. Nel corso del suo percorso ha intrapreso dei rapporti di conoscenza con alcune ragazze. Partiamo da Ginevra Lamborghini, la quale è anche tornata di recente nella casa come ospite per una settimana, passando per Giaele De Donà e arrivando a Oriana Marzoli. Fuori dal reality, però, esiste una sua ex famosa. Stiamo parlando ovviamente di Belen Rodriguez con la quale ha avuto la figlia Luna Marì.

Più volte Spinalbese ha detto di sentire la mancanza della piccola. Ha anche chiesto di avere notizie durante la diretta su Canale 5. Tuttavia non ha mai ricevuto alcun videomessaggio. Ecco perché da qui arrivano le critiche alla conduttrice. C’è, infatti, chi le recrimina di non avergli mai fatto una sorpresa: “Sarebbe bello fargliela vedere con un videomessaggio, una sorpresa. Insomma una foto in 3 mesi cosa vuoi che sia“.

Ma non solo, come riporta anche il sito Gossip e TV, qualche utente le ha detto: “Manda una foto al padre che sta al Grande Fratello da quasi 3 mesi e ancora non gliel’hai fatta avere. Sarebbe un bel gesto per lui“. A questo punto la showgirl ha deciso di intervenire con una risposta secca e che potrebbe chiarire tutto quanto: “Nessuno lo ha mai vietato“. Questo potrebbe far pensare, sempre secondo il web, che il GF Vip non l’ha ancora contattata per avere videomessaggi o foto di Luna Marì.

Il conduttore e la produzione forse stanno aspettando ancora un po’ prima della sorpresa. Staremo a vedere che cosa accadrà. Non appena ne sapremo di più non esiteremo a tenervi informati. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news.