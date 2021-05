1 Gioia per Riccardo Pozzoli e Gabrielle

Sono passati anni da quando Riccardo Pozzoli era fidanzato con Chiara Ferragni. Come qualcuno ricorderà la storia tra i due ha fatto a lungo discutere, anche quando a seguito di alcune divergenze l’imprenditore e l’influencer si separarono. Da allora ne è passato di tempo, ed entrambi si sono rifatti una vita. Mentre Chiara come è noto è sposata con Fedez, Riccardo da diversi anni è legato alla modella francese Gabrielle Caunesil. I due si sono uniti in matrimonio nel gennaio del 2018 a Malibu, con una cerimonia privata. Successivamente, l’anno seguente, Pozzoli e sua moglie hanno deciso di sposarsi per la seconda volta, stavolta alla presenza di amici e parenti.

Chi segue la coppia sa bene che da tempo i due stavano cercando di diventare genitori, senza però riuscirci. Proprio la modella solo qualche mese ha svelato di avere problemi di fertilità, nonostante la speranza di diventare mamma fosse ancora molto alta. Adesso però dopo tanta sofferenza è finalmente arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando: Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil aspettano un figlio! Solo qualche ora fa i due hanno dato il lieto annuncio sui social, mostrando la prima ecografia del bambino, che nascerà a novembre. Queste le parole dell’imprenditore, che finalmente sta per diventare padre:

“Oggi è la sua festa. Dopo dolori e sofferenze, grazie alla sua forza e alla sua resilienza, diventeremo genitori. Lo abbiamo scoperto nel giorno della festa del papà e siamo al terzo mese nel giorno della festa della mamma. Tutto è così magico”.

Successivamente a parlare dopo Riccardo Pozzoli è stata anche la stessa Gabrielle Caunesil, che con un toccante post ha annunciato di aspettare un figlio, commuovendo il web. Andiamo a scoprire le sue parole.