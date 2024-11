Oggi pomeriggio a Domenica In durante la puntata Mara Venier non si è risparmiata e ha lanciato una bordata a Riccardo Scamarcio dopo la recente intervista dell’attore a Belve.

La bordata di Mara Venier a Riccardo Scamarcio

Tra Amici e Verissimo su Canale 5, anche su Rai 1 questo pomeriggio c’è stato spazio per interviste ed emozioni. Mara Venier ha avuto modo di intervistare Riccardo Scamarcio, recentemente protagonista della prima puntata di Belve, insieme proprio alla conduttrice e Flavia Vento.

Oggi, come detto, Mara Venier ha quindi avuto il piacere di ospitare l’attore pugliese nel suo studio. Ma se da Francesca Fagnani si è esposto parlando di alcune particolari scene spinte in alcuni film in cui ha recitato (su tutte la parte in Manuale d’amore con Monica Bellucci dove ne ha rivelato dei dettagli). Così come altri argomenti anche delicati, tra cui le droghe con cui ha avuto a che fare in passato e non solo.

A modo suo Riccardo Scamarcio ha dato la possibilità di farsi conoscere sotto un’altra veste e non quella di attore, come ci ha da sempre abituati.

Mara Venier però ha notato che l’intervista a Domenica In, rispetto a quella di martedì, è parsa un po’ più sottotono. Così non ha di certo esitato di farlo notare:

“Quando andate dalle altre parti raccontate tutto, quando venite da me non mi raccontate niente“, ha detto Mara Venier lanciando così una bordata all’attore. “Quindi oggi mi devi raccontare qualcosa che non hai mai raccontato“. Chiaramente, come detto, si percepisce che la battuta sia legata all’intervista rilasciata di recente a Belve.

Venier a Scamarcio: "Quando andate dalle altre parti raccontate tutto, quando venite da me non mi raccontate niente".



Non serve aggiungere altro 😄 pic.twitter.com/QvW5Lc4ADK — Massimo Falcioni (@falcions85) November 24, 2024

A modo suo l’attore ha cercato di giustificarsi spiegando che in realtà non è vero, ma in ogni caso non così tanto da convincere la Venier, che ha voluto sapere qualcosa in più da lui, spronandolo così ad aprirsi pubblicamente.