Sanremo, i Ricchi e Poveri sono la vera sorpresa! La loro “Ma non tutta la vita” fa ballare l’Ariston (VIDEO)

Andrea Sanna | 7 Febbraio 2024

Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2024 i Ricchi e Poveri hanno fatto ballare l’intera sala con Ma non tutta la vita

Nella prima serata di ieri di Sanremo 2024 si sono esibiti anche i Ricchi e Poveri tra i 30 big in gara. Il duo musicale formato da Angela Brambilla e Angelo Sotgiu ha portato sul palco la canzone Ma non tutta la vita. Un pezzo che ha conquistato in tanti, nonostante alcuni primi riscontri negativi!

I Ricchi e Poveri fanno ballare l’Ariston

I Ricchi e Poveri dopo 32 anni ieri sera sono tornati sul palco di Sanremo 2024 per esibirsi sulle note di Ma non tutta la vita. Sono loro la vera sorpresa di questo Festival. Una canzone che porta con sé non solo una storia e interpretazione degna di nota da parte di Angela Brambilla e Angelo Sotgiu, ma anche una coreografia pazzesca. E ieri il duo musicale si è letteralmente preso il Teatro Ariston.

Con la loro performance i Ricchi e Poveri hanno mostrato di che pasta sono fatti, regalando leggerezza e allegria in platea e in galleria, ma ottenendo anche i consensi da parte del pubblico. Tutti si sono detti dalla loro parte, dopo tanti giudizi negativi!

Questa l’esibizione dei Ricchi e Poveri ieri sera a Sanremo 2024 e ciò che è successo durante questo momento…

1️⃣8️⃣ | Ricchi e Poveri – ma non tutta la vita#Sanremo2024 pic.twitter.com/HhIUShlfyY — Italianizei (@italianizeisite) February 6, 2024

Sebbene dopo il primo ascolto la stampa sia stata poco generosa con loro, ieri sera dalla sala stampa sono fioccati diversi applausi da parte dei giornalisti presenti. A dimostrare dunque che probabilmente le prime impressioni di alcuni erano sbagliate e i Ricchi e Poveri hanno saputo regalarci un bellissimo brano.

Sui social è stato letteralmente un tripudio tra i fan di Sanremo 2024. Tra chi chiede di far vincere i Ricchi e Poveri e chi sostiene abbiamo un pezzo molto interessante e li vorrebbero persino all’Eurovision Song Contest. Al di là del risultato finale dunque potranno comunque ritenersi soddisfatti per il bellissimo riscontro dei telespettatori.

