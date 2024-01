MA NON TUTTA LA VITA canzone Ricchi e Poveri Sanremo 2024: testo

Sanremo

31 Gennaio 2024

A 32 anni dall’ultima partecipazione, quest’anno al Festival di Sanremo 2024 ci saranno anche i Ricchi e Poveri che presenteranno la canzone Ma Non Tutta La Vita. Ecco cosa sappiamo sul brano, dal testo al significato.

Ma Non Tutta La Vita testo canzone Ricchi e Poveri

Gradito ritorno quest’anno al Festival di Sanremo 2024. Dopo 32 anni infatti a tornare in gara tra i Big sono nientemeno che i Ricchi e Poveri. Il duo composto da Angelo Sotgiu e Angela Brambati ha infatti deciso di rimettersi alla prova e nel corso della kermesse presenterà la canzone Ma Non Tutta La Vita.

Andiamo dunque a leggere un breve pezzo del testo del brano:

Entra che ho lasciato il tuo nome all’ingresso

Tanto in giro da sola non resto

Anche la più bella rosa diventa appassita

Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita

Ti giri un momento la notte è finita

Le stelle già stanno cadendo

Dammi retta scendi adesso in pista

Gira, gira, girerà la testa

Non ti vedo, dove sei finita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

Il testo di Ma Non Tutta La Vita, la canzone dei Ricchi e Poveri in gara a Sanremo 2024, è stato scritto da Cheope – S. Marletta – E. Roberts. Si tratta di un brano pop dance, tutto da ballare e di certo il pubblico attende con ansia la prima performance del duo.

Significato di Ma Non Tutta La Vita

Ora che abbiamo letto un piccolo estratto del testo di Ma Non Tutta La Vita, andiamo a scoprire di più sul significato della canzone che i Ricchi e Poveri presenteranno a Sanremo 2024.

Il brano racconta la voglia di cogliere al volo la possibilità di un amore prima che sia troppo tardi. Il duo in merito al pezzo afferma:

“È un monito a non perdere tempo prezioso quando nasce un amore. Si può aspettare l’altro, ma non tutta la vita, come recita il titolo. Perché i figli crescono, le mamme imbiancano…”.

Nel mentre la stampa, che ha già ascoltato il pezzo, ha letteralmente massacrato i Ricchi e Poveri. Ciò nonostante il pubblico attende con ansia il ritorno del duo al Festival e di certo la canzone non deluderà le aspettative.

Le parole dei Ricchi e Poveri prima di Sanremo 2024

In questi giorni i Ricchi e Poveri si stanno preparando al meglio per affrontare il Festival di Sanremo 2024. Mentre attendiamo di ascoltare per la prima volta la canzone Ma Non Tutta La Vita, il duo sta perfezionando le ultime prove.

Angelo e Angela nel mentre, a Tv Sorrisi e Canzoni, hanno rilasciato le loro emozioni a caldo e hanno così affermato:

“Se l’Ariston ci fa ancora paura? L’emozione è sempre quella del debutto. Però non è paura, piuttosto sana incoscienza: se casca il palco, non scappiamo e affrontiamo tutto. L’importante è che ci siano tanti fiori e poi, dopo l’esibizione, pesce e pasta al pesto da mangiare”.

Non resta dunque che attendere la prima performance dei Ricchi e Poveri a Sanremo 2024.

I Big in gara a Sanremo 2024

A salire sul palco di Sanremo 2024 saranno ben 30 Big. Andiamo a fare la loro conoscenza e scopriamo i titoli di tutte le loro canzoni:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click Boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Un grande in bocca al lupo va ai Ricchi e Poveri e alla loro Ma Non Tutta La Vita.