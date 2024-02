Zerbi dedica un post agli ex di Amici a Sanremo (ma ne dimentica due)

Sanremo | Social

Andrea Sanna | 7 Febbraio 2024

Amici Sanremo 2024

Ieri nella dedica agli ex allievi di Amici in gara a Sanremo 2024, Rudy Zerbi ha dimenticato di menzionarne due

Ieri sera Rudy Zerbi ha condiviso un post su Instagram in cui ha ricordato il percorso di alcuni ex allievi della scuola di Amici, oggi a Sanremo 2024. Qualcuno però gli ha fatto notare che avrebbe dimenticato qualcuno in realtà…

La dedica di Rudy Zerbi

L’attesa è finita! Ieri abbiamo scoperto finalmente le 30 canzoni del Festival di Sanremo 2024. I Big si sono avvicendati uno dopo l’altro sul palco per presentare il loro pezzo. Molti brani già risuonano nella testa del pubblico. E a quanto pare anche Rudy Zerbi sembra aver voluto riservare un pensiero ad alcuni di loro.

Il prof di Amici infatti ha pubblicato un post citando alcuni allievi del talent show. Dalle foto scelte da Rudy Zerbi vediamo Alessandra Amoroso e Annalisa Scarrone, Angelina Mango, Stash dei The Kolors, Emma Marrone, Sangiovanni e Irama. Ragazzi dal talento straordinario che in questi anni hanno saputo farsi valere e scalare le classifiche musicali ottenendo riconoscimenti importanti.

Per tale ragione Rudy Zerbi ha pensato bene di dedicare due righe ai suoi ex allievi: “Sarà un’emozione seguirvi al Festival dopo avervi visti studiare e crescere per inseguire il Sogno. Viva Sanremo, viva la Musica!”. Alcuni hanno fatto notare però che l’insegnante del programma di Maria De Filippi avrebbe dimenticato qualcuno.

Il post di Rudy Zerbi è stato infatti tempestato di messaggi da diversi fan di Amici che l’hanno bacchettato per non aver messo le foto di Alessio Maninni e dei Santi Francesi (ai tempi del talent The Jab). Non sappiamo il perché della scelta del docente di canto, forse ha voluto sottolineare il percorso artistico, giunto fino alla fine dei menzionati in precedenza. Ma c’è chi avrebbe voluto che anche i restanti venissero inclusi nella dedica.

Vedremo se Rudy Zerbi deciderà di rispondere a questa polemica e spiegare quindi il perché di questa sua scelta!