Sanremo

Vincenzo Chianese | 17 Febbraio 2024

Sanremo 2024

A seguito della fortunata partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con Ma non tutta la vita, i Ricchi e Poveri superano tutti i Big su Spotify.

Grande traguardo per i Ricchi e Poveri

La grande riscoperta del Festival di Sanremo 2024 sono stati senza dubbio i Ricchi e Poveri. Nel corso della kermesse il celebre duo formato da Angela Brambati e Angelo Sotgiu ha presentato la canzone Ma non tutta la vita, che fin dal primo ascolto ha conquistato il pubblico e il web. Il brano così in breve ha scalato le classifiche, diventando uno dei più amati tra quelli in gara alla manifestazione. Proprio Angela, nel corso di un’intervista con Vanity Fair, in merito al pezzo ha affermato:

“La canzone ci ha subito divertiti. È fresca, allegra. Non bisogna sempre prendere la nota più alta o urlare per essere bravi. Non vedevamo l’ora di uscire sul palco con quel fiocco gigante. Questa è la nostra filosofia, che ci ha tenuti insieme fino a oggi. Ero solo preoccupata che Angelo inciampasse: in quel caso avrei cominciato a ridere e me ne sarei andata. Non siamo venuti qui per vincere, ma per partecipare. Ci sentiamo contenti e fortunati”.

In queste ore intanto per i Ricchi e Poveri è arrivato un importantissimo traguardo. A sorpresa infatti il duo ha superato tutti i Big di Sanremo su Spotify, totalizzando ben 7,1 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma streaming. Angela e Angelo hanno così oltrepassato anche i numeri di artisti del calibro di Mahmood e Annalisa, che hanno rispettivamente 5,5 milioni e 5,2 milioni di ascoltatori. L’unico a raggiungere il duo è invece Geolier.

Grande traguardo dunque per i cantanti, che senza dubbio sono tornati al successo grazie alla loro Ma non tutta la vita, che nelle prossime settimane continuerà a farci cantare e ballare.