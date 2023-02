Ricetta delle zeppole con crema di pistacchio Pistì

Cucina

Redazione | 27 Febbraio 2023

Novella Cucina

Ecco una ricetta realizzata con la deliziosa crema di pistacchio del brand Pistì: si tratta delle zeppole ripiene.

Ingredienti

Per la pasta choux

125 g di acqua

80 g di farina 00

60 g di burro

2 uova

un pizzico di sale

Per la farcitura

200 g di Crema Pistì

200 g di mascarpone

200 g di panna fresca

granella di pistacchio qb

zucchero a velo qb

Procedimento

Raccogliere il burro in un pentolino e aggiungere acqua e sale, quindi mettere sul fuoco e portare a bollore. Levare il pentolino dal fuoco e versare la farina, tutta in una volta, mescolando con un cucchiaio di legno. Rimettere il pentolino su fiamma bassa e mescolare finché il composto non inizierà a staccarsi dalle pareti. Levare dal fuoco e far intiepidire.

Trasferire il composto in una planetaria, montare il gancio a foglia e incorporare le uova sbattute, un uovo alla volta.

Quando l’impasto risulterà lucido, denso ma comunque sostenuto, spegnere e trasferire in una sac à poche con bocchetta a stella. Formare dei cerchi doppi su teglia foderata con carta da forno, e infornare a forno statico per 10-15 minuti a 230° prima, poi 10 minuti a 190° e infine altri 10 minuti a 160° con sportello del forno socchiuso. Sfornare e far raffreddare.

Montare la panna con 2 cucchiai di zucchero a velo, quindi aggiungere mascarpone e infine la Crema di pistacchio Pistì. Inserire tutto in una sac à poche e farcire le zeppole tagliate a metà, quindi spolverare con zucchero a velo e decorare.