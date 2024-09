Nella giornata di ieri Giuseppe Garibaldi, amato concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello, ha rivelato di aver declinato l’invito alla Mostra del Cinema di Venezia. Ecco le sue parole.

Giuseppe Garibaldi declina l’invito a Venezia 81

In queste settimane sta avendo luogo la nuova edizione della Mostra del Cinema di Venezia e sul red carpet abbiamo visto sfilare diverse celebrità. Dagli Stati Uniti sono arrivati per esempio Nicole Kidman, Judd Law, George Clooney, Angelina Jolie, Jenna Ortega e tanti altri ancora. Non sono mancate stelle del panorama italiano come Alessandra Mastronardi e Alessandro Preziosi.

Ovviamente non potevano essere evitate le polemiche in merito alla presenza di influencer e content creator, come Alessia Lanza (criticata per il suo vestito) e Giulia Salemi (che i fan però hanno elogiato per il suo pancione). Tra le coppie sul red carpet i più attenti hanno notato Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, coppia nata nello studio di Uomini e Donne.

Tra questi però ci sarebbe dovuto essere anche un ex gieffino dell’ultima edizione: Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo ha pubblicato un video sui social in cui affermava di aver ricevuto l’invito ma di aver preferito non prendere parte a Venezia 81:

“Oggi pomeriggio dovevo essere sul red carpet del Festival di Venezia. Mi avevano chiamato a inizio agosto. Però, dopo aver visto i vari personaggi che hanno sfilato sul tappeto rosso (attori, attrici e registi), ho pensato ‘ma chi sono io per andare lì?’. Un po’ il rammarico di non essere andato c’è. Magari un giorno ci andrà con altre qualità, come attore. Chi lo sa”.

In un mondo di arrivisti e gente che dopo aver partecipato ad un reality si sente dio sceso in terra siate Giuseppe Garibaldi che rinuncia al red carpet di Venezia perché non si sente all'altezza. La sua umiltà è il suo punto di forza. Come si fa a non volergli bene🫶🏻🥹❤️ pic.twitter.com/30L1ziidLr — ❤️Erika❤️✨ (@BiasiErika) September 3, 2024

Sui social i suoi fan lo hanno elogiato perché ancora una volta Giuseppe Garibaldi ha dimostrato una profonda umiltà. Questo atteggiamento è sempre stato apprezzato, anche dentro la casa del Grande Fratello e siamo sicuri che questo modo di fare lo porterà lontano.