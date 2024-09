In queste ore sul web sta impazzando il gossip secondo il quale Roberta Di Padua, ex protagonista di Uomini e Donne, aspetterebbe un bambino da Alessandro Vicinanza. Ecco il gesto sul red carpet di Venezia 81 che ha aumentato i sospetti.

Roberta Di Padua è incinta?

Continuano a circolare sul web le voci di una possibile gravidanza di Roberta Di Padua, ex storica Dama del Trono Over di Uomini e Donne. Le voci sono iniziate nel mese di luglio per una foto pubblicata da lei stessa, poi sono arrivate delle segnalazioni a Deianira Marzano da parte dei suoi follower.

Qualcuno ha affermato di averli visti in un negozio per neonati intenti ad acquistare dei vestiti. Tuttavia la proprietaria del luogo avrebbe smentito fornendo la spiegazione effettiva, ovvero che stavano facendo compere per un regalo a terzi. In queste ore però i rumor sono tornati a impazzire sui social dopo un gesto che ha compiuto il fidanzato Alessandro Vicinanza.

I due ex volti di Uomini e Donne hanno sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 81. Per la prima volta una coppia nata nel dating show di Maria De Filippi prende parte a questo genere di evento e forse è proprio per tale ragione che forse hanno voluto dare al mondo intero la lieta notizia, o così pensano i fan. Come vediamo dalla foto qui sotto, infatti, Alessandro porge un calzino di lana da neonato a Roberta Di Padua.

L’indizio che confermerebbe la gravidanza di Roberta Di Padua

La compagna si emoziona e sorridendo lo abbraccia. Secondo il web tutto ciò è un indizio per lasciar intendere che l’ex Dama sta aspettando un altro bambino, il primo insieme ad Alessandro, e che si tratterà di una femmina. Al momento non abbiamo alcuna conferma e dovremo attendere notizie più certe.