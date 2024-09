Stefano De Martino è stata scelto come quarto giudice della nuova edizione di Tale e Quale Show

Dopo la pausa estiva sta per ricominciare la stagione televisiva e tra i tanti programmi ci sarà anche Tale e Quale Show. A quanto pare tra i giudici troveremo anche Stefano De Martino. Tutto quello che sappiamo.

Stefano De Martino a Tale e Quale Show

Ormai l’estate è finita e la stagione televisiva sta per ricominciare con tutti i programmi più amati del piccolo schermo. Tra questi posiamo sicuramente citare il Grande Fratello, con l’edizione mista Vip e Nip, ma anche Ballando con le stelle (che perderà la professionista Lucrezia Lando) e ovviamente Tale e Quale Show con la conduzione di Carlo Conti.

Tanti i personaggi conosciuti che si cimenteranno nelle imitazioni di altrettanti personaggi celebri. A giudicarli, come al solito, una giuria di severi colleghi: Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Come sappiamo però, ogni anno, c’è un giurato speciale che si presenta per tenere compagnia al pubblico.

Quest’anno troveremo Stefano De Martino, il quale ha debuttato con grande successo ad Affari Tuoi pochi giorni fa. Non sarà fisso ma si alternerà a rotazione con altri volti non ancora annunciati. A dare la notizia ci ha pensato il sito TV Sorrisi e Canzoni su Instagram:

“Possiamo svelarvi in anteprima che Stefano De Martino sarà il primo giudice (a rotazione) del programma, e siederà al fianco di Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi”.

La nuova edizione di Tale e Quale Show avrà inizio a partire dal 20 settembre 2024 su Rai 1. Per chi si perderà la diretta, invece, potrà recuperare le puntate accedendo alla piattaforma streaming RaiPlay. Noi non vediamo l’ora di vedere Stefano cimentarsi anche in questa nuova avventura e siamo sicuri che se la caverà alla grande, portando simpatia e leggerezza.