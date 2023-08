NEWS

Nicolò Figini | 22 Agosto 2023

Il secondo figlio di Rihanna

Era il 13 maggio 2022 quando Rihanna ha dato alla luce il suo primo figlio, un maschietto che ha chiamato RZA Athelston Mayers. All’epoca aveva annunciato al mondo l’evento esprimendo tutta la sua gioia. La popstar, quindi, dopo qualche tempo aveva trovato la forza di tornare sul palco:

“Quando diventi mamma c’è qualcosa che ti succede dentro, un momento in cui pensi che puoi conquistare il mondo”.

Durante la sua esibizione al Super Bowl, nel febbraio del 2023, la cantante a rivelato di essere rimasta incinta per la seconda volta. In questi ultimi giorni era già trapelata la notizia in base alla quale il parto sembrava aver avuto luogo, ma non c’erano abbastanza certezza. Diversi siti, la notte appena trascorsa, hanno però riportato l’indiscrezione secondo cui Rihanna ha messo al mondo un altro maschietto. TMZ scrive:

“Sono diventati ufficialmente genitori due volte. Apprendiamo che ha dato alla luce in segreto un altro bambino all’inizio del mese. Le nostre fonti ci dicono che il figlio è arrivato il 3 agosto a Los Angeles. Non conosciamo ancora il suo nome, ma apprendiamo che inizia con la lettera ‘R'”.

Per il momento Rihanna e il compagno non hanno ancora commentato la notizia e non sono apparsi suo social. Molto presto, però, probabilmente pubblicheranno sui social uno scatto del neonato. Noi vi terremo informati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più.

