Vincenzo Chianese | 13 Febbraio 2023

Rihanna è di nuovo in dolce attesa

Ieri sera Rihanna, dopo anni, è tornata a esibirsi dal vivo, in occasione dell’half time della 57esima edizione del Super Bowl. Da mesi i fan attendevano questo momento, e le aspettative non sono state deluse. La pop star infatti ha offerto al suo pubblico 13 minuti di spettacolo, durante i quali ha proposto i brani più iconici della sua carriera. Dopo aver dato il via allo show sospesa nel vuoto su una piattaforma fluttuante sopra il campo dello studio cantando “Bitch Better Have My Money”, la cantante ha presentato un medley di ben 11 pezzi. Questi i brani eseguiti dal vivo: “Where Have You Been”, “Only Girl (In The World”), “We Found Love”, “Rude Boy”, Work”, “Wild Thoughts”, “Pour It Up”, “All of the Lights”, “Run This Town”, “Umbrella”.

A chiudere lo show è stata la celebre “Diamonds”, e l’esibizione ha letteralmente fatto impazzire il mondo intero. Tuttavia ai più non è sfuggito un dettaglio che non è passato inosservato. La cantante ha infatti sfoggiato un pancino sospetto, che fin dal primo momento ha fatto discutere il web.

Poco dopo così è stata confermata da Variety la notizia che tutti aspettavamo: Rihanna è incinta del suo secondo figlio! Solo nel maggio del 2022 la pop star ha dato alla luce il suo primogenito, concepito dall’amore con il rapper ASAP Rocky. Adesso sembrerebbe che i due abbiano deciso di allagare la famiglia e proprio sul palco del Super Bowl la pop star ha rivelato al mondo di essere nuovamente in dolce attesa.

A riportare la notizia anche a People è stato un portavoce della cantante, che ha confermato la gravidanza. Tra pochi mesi dunque l’artista darà alla luce il suo secondo figlio. Non resta dunque che fare tanti auguri alla pop star e ad ASAP Rocky.