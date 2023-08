NEWS

Andrea Sanna | 22 Agosto 2023

Incidente per Valentina Ferragni

Vacanza con attimi di suspense per Valentina Ferragni e il fidanzato Matteo Napoletano. La coppia ha trascorso dei giorni a Saint-Barth e durante un’uscita si sono presi un grande spavento. Nel corso di una gita con la moto d’acqua i due sono stati protagonisti di un incidente che sarebbe potuto finire anche peggio, stando alle parole della sorella di Chiara Ferragni.

L’accaduto, come svelato dalle storie Instagram di Valentina Ferragni, si è verificato alcuni giorni fa. Per trascorrere una giornata diversa lei e il suo fidanzato si sono affidati a una guida prenotando un giro di un’ora e mezza con la moto d’acqua. A quanto pare lì non era necessaria la patente nautica e così si sono fidati e hanno affittato il mezzo.

A guidare Matteo Napoletano con Valentina Ferragni seduta dietro. Muniti di tutta l’attrezzatura necessaria hanno iniziato la loro avventura. Per un tratto tutto è filato liscio, ma via via, le onde si facevano sempre più alte:

“Ci avevano detto di non portare nulla perché avremmo potuto perdere le nostre cose. Dopo 10 minuti pensavo sarei morta perché c’erano onde altissime ed era difficile rimanere stabili, io dovevo stare in piedi e non potendomi attaccarmi a niente, mi sono attaccata a lui” ha raccontato ancora: “Passa una mezz’ora e io ero stanchissima, mi sentivo cadere da un momento all’altro. Nel mentre la guida ci viene incontro e ci dice “Dobbiamo tornare indietro perché sta arrivando una tempesta”.

Come stanno Valentina e il fidanzato

Valentina Ferragni ha raccontato quindi che insieme a Matteo Napoletano hanno fatto marcia indietro, ma a un certo punto un’onda violentissima si è abbattuta sulla loro moto d’acqua facendogli perdere il controllo del mezzo. Entrambi sono caduti in mare aperto: “Io mi sono rotta due costole e anche Matteo si è fatto male”. Erano da soli e spaventati e a soccorrerli un ragazzo che come loro stava facendo un giro con la moto d’acqua.

La guida però stando al racconto di Valentina Ferragni non si sarebbe minimamente preoccupata e avrebbe chiesto loro il compenso per il giro fatto. L’influencer ha spiegato di essersi arrabbiata e di averci litigato, ma comunque hanno reso i soldi per poi andare via. Ciò che fa rabbia ancora oggi a Valentina è stato il modo in cui l’esperto si sarebbe disinteressato dell’accaduto e comunque gli ha permesso di uscire in mare aperto senza preoccuparsi delle condizioni meteorologiche.

Così Valentina Ferragni ha chiesto ai suoi follower se anche loro hanno avuto esperienze particolari durante l’estate. Ha concluso dicendo di aver perso un bracciale a cui era molto legata durante l’impatto, mentre Matteo ha dovuto dire addio al suo Apple Watch.