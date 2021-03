1 La nuova villa di Rihanna

Cambiamenti in vista per Rihanna. La celebre pop star ha infatti appena acquistato una nuova villa a Los Angeles, come Paris Hilton, nel quartiere di Beverly Hills.

Si tratta di una casa di ben 708 metri quadri, immersi in un terreno di duemila metri quadri, il cui costo è di 13,8 milioni di dollari.

La villa della cantante ha ben 5 camere da letto, 7 bagni, un enorme parco, una piscina, angolo barbecue e un meraviglioso patio per pranzare all’aperto.

All’interno troviamo un design ricercato, alcune opere d’arte di valore e ogni possibile tipo di comfort. Ma vediamo le foto della casa.

La nuova villa di Rihanna è fornita di un’enorme piscina.

La cantante così si godrà le calde giornate californiane.

