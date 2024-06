Riso Scotti: la vera esperienza del risotto

Cucina | sponsor

Sono i nuovissimi Risotti Selection firmati Riso Scotti, ad animare in questi giorni il Cibus Innovation Corner, lo spazio esclusivo che alla Fiera di Parma presenta i prodotti novità 2024 più innovativi nel mondo food and beverage.

Una giuria tecnica coordinata da Food Editore ha colto il tenore di innovazione del Risotto Lavorato a Grezzo e del Risotto Integrale, capaci di offrire un nuovo modo di vivere l’esperienza autentica del risotto.

Sono risi italiani dal gusto intenso, corposi e dalla consistenza unica, con una ruvidità che porta ad assorbire al meglio sughi e condimenti.

Per assaporarne tutta la bontà proponiamo una ricetta gourmet, ma allo stesso tempo facile da replicare.

Risotto lavorato a grezzo allo zafferano e riduzione di Amarone

di Roberta Castrichella per Cucina Creativa di Riso Scotti

Ingredienti (per 4 persone)

290 g di Risotto Selection Lavorato a Grezzo

35 g di scalogno pulito

10 pistilli di zafferano (o una bustina di zafferano in polvere)

un litro di brodo vegetale caldo

350 ml di vino Amarone

80 g di pancetta affumicata tagliata a striscioline

un cucchiaino scarso di amido di mais

50 g di burro freddo

60 g di parmigiano grattugiato

olio EVO e sale nero q.b.

Procedimento

Tritare finemente lo scalogno e farlo imbiondire in un tegame con un filo di olio EVO. Mentre lo scalogno è in cottura far tostare il risotto in un tegame antiaderente per circa un minuto, o almeno fino a quando sarà diventato traslucido.

Appena il risotto sarà tostato aggiungerlo allo scalogno, girare e aggiungere il brodo. Lasciar cuocere il riso aggiungendo man mano il brodo. Regolare di sale.

Mentre il riso è in cottura mettere il vino in un tegame, aggiungere l’amido di mais sciolto in un filo di acqua fredda e girare.

Lasciar cuocer a fiamma dolce fin quando si sarà addensato. Far rosolare la pancetta dolcemente in una padella antiaderente.

Quando il riso è a metà cottura aggiungere lo zafferano e girare. Lasciar cuocere fin quando sarà pronto.

Togliere dal fuoco, aggiungere il burro e il parmigiano e mantecare.

Impiattare mettendo sul fondo la riduzione di Amarone, il risotto e la pancetta.