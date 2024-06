Pistì: ricetta della ciambella dolce al pistacchio

Cucina | sponsor

18 Giugno 2024

Non tutte riescono col buco, ma questa ciambella al pistacchio cosparsa di crema Pistì riuscirà sicuramente a farvi capitolare!

Ingredienti

Per la ciambella

180 g di farina 00

20 g di farina di pistacchi Pistì

200 g di zucchero

200 g di ricotta

2 uova

50 ml di olio di semi

40 ml di latte

50 g di grano cotto per pastiera

20 g di filetti di scorza d’arancia candita Pistì

acqua millefiori q.b.

scorza limone bio

scorza d’arancia bio

aroma di vaniglia

un pizzico di sale

12 g di lievito per dolci

Per la ganache al cioccolato bianco e crema al pistacchio

100 g di panna

100 g di cioccolato bianco

3 cucchiaini di crema spalmabile al pistacchio Pistì

Per guarnire e decorare

chicchi di pistacchio ricoperti di cioccolato bianco Pistì q.b.

granella di pistacchi Pistì q.b.

Tutto il procedimento

Preparare la ciambella: in ciotola, versare lo zucchero con le uova, montare con una frusta (o sbattitore elettrico) fino a fare diventare il composto chiaro e spumoso.

Aggiungere l’olio a filo, incorporare la ricotta setacciata, il grano cotto, le scorzette d’arancia a pezzetti, la scorza di limone e d’arancia grattugiate, l’acqua millefiori.

Unire la farina e il lievito setacciati, la farina di pistacchio, alternando con il latte. Versare il composto in uno stampo per ciambella (1,2 lt), unto con staccante spray (o imburrato e infarinato) e cuocere nel forno caldo a 170/180° C per circa 40 minuti circa, o fino a quando facendo la prova stecchino, ne uscirà asciutto e pulito.

Sfornare la ciambella e porre a raffreddare su gratella. Preparare la ganache al cioccolato bianco e crema di pistacchio: tritare il cioccolato bianco. Mettere la panna in un pentolino e portare a sfiorare il bollore. Versarla sul cioccolato bianco e mescolare con una frusta fino a far sciogliere tutto il cioccolato.

Unire la crema spalmabile al pistacchio e continuare a mescolare fino a ottenere un composto liscio e vellutato. Lasciare raffreddare e farla addensare fino ad ottenere la consistenza ideale per glassare.

Ricoprire la superficie della ciambella con la ganache, guarnire con la granella di pistacchi e decorare con i chicchi di pistacchio ricoperti di cioccolato bianco. Lasciare rapprendere, prima di servire.