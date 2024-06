NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Giugno 2024

Barbara d'Urso

In queste ore Barbara d’Urso ha ufficializzato il suo ritorno in tv! A breve dunque la conduttrice tornerà sul piccolo schermo, naturalmente però su una nuova rete.

Le parole di Barbara d’Urso

È ormai trascorso un anno da quando Barbara d’Urso ha lasciato Pomeriggio Cinque. Da quel momento la conduttrice, senza perdersi d’animo, ha iniziato a lavorare a un nuovo capitolo della sua vita e a breve arriveranno grosse news per tutti i fan. L’amata presentatrice, da anni nel cuore del grande pubblico, sta infatti per tornare con nuovi progetti, che senza dubbio non deluderanno le aspettative. Solo in queste ultime ore intanto Barbara ha partecipato a un evento dedicato al Trapani Calcio e nel corso della serata è accaduto qualcosa di inaspettato.

Sul palco con Francesco Facchinetti infatti, la d’Urso ha ufficializzato il suo imminente ritorno in tv! La conduttrice ha dunque fatto intendere che presto la rivedremo sul piccolo schermo, naturalmente su un’altra rete. Barbara, messa alle strette da Francesco, ha così affermato: “Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima, è un altro numero. Il telecomando è lungo”.

Barbara d’Urso: «Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima».



L’annuncio a #Trapani nel corso dei festeggiamenti delle squadre di calcio e basket promosse rispettivamente in Serie C e A. pic.twitter.com/vhsvA10zGx — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) June 13, 2024

Pare dunque che tutto sia ufficiale: a breve Barbara d’Urso farà ritorno in tv. Attualmente però non è ancora chiaro quando e dove rivedremo la conduttrice, ma di certo a breve ne sapremo di più in merito. Solo negli ultimi giorni nel mentre si è parlato di un possibile arrivo della presentatrice partenopea a TeleSud. Tuttavia in queste ore, con un post sui social, Barbara ha smentito la news affermando:

“Le recenti parole del presidente Valerio Antonino, che ringrazio per la stima che mi ha dimostrato, possono essere state interpretate in maniera errata. Ha raccontato in un’intervista di avermi chiesto una collaborazione con TeleSud, TV di sua proprietà e in rapida espansione, e io ne sono onorata. Sebbene non veda, almeno nel breve termine, la possibilità che questo progetto possa concretizzarsi a causa di vari impegni che avrò nel prossimo futuro, non prevederebbe comunque in alcun modo la mia presenza in video”.