Sui social Filippo Bisciglia ha ufficializzato l’avvio della nuova edizione di Temptation Island. Uno dei fidanzati non ha resistito e ha commentato ironico con una frase che sembra una stoccata alla sua ex.

Appurato che il 10 settembre, salvo sorprese, prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island, non mancano le notizie sul reality show così come sui suoi ex protagonisti. Mentre Perla Vatiero e Mirko Brunetti sembra siano stati avvistati insieme e Francesco Chiofalo sarebbe pronto per il trono di Uomini e Donne, si attende con ansia la nuova stagione del programma di Canale 5 con nuove storie.

Filippo Bisciglia nella giornata di ieri ha fatto sapere che è tutto pronto per l’avvio della trasmissione: “A volte ritornano. Siamo carichi”, ha scritto sul suo profilo Instagram il conduttore. Un modo come un altro per spiegare che finalmente si riparte. Ma anche che molto presto saranno svelati tutti i dettagli, così come le coppie scelte per questa nuova edizione di Temptation Island.

In men che non si dica il post è stato preso d’assalto da like e apprezzamenti da parte dei fan. I più attenti però hanno notato anche il commento di un fidanzato dell’ultima edizione di Temptation Island. Quest’ultimo sarcastico e divertito ha scritto: “Che bello sapere che di tutti i nuovi video nessuno sarà il mio, vai forte Fili”, si legge da parte di Raul Dumitras.

Le parole del romano sono diventate virali. Pochi istanti dopo hanno raccolto numerosi like e battute da parte dei fan, che non sono riusciti a scherzare su insieme a lui. Il tutto in ricordo di quanto visto a Temptation Island.

Il commento di Raul di Temptation Island al post di Filippo Bisciglia

Parole simpatiche quelle di Raul Dumitras, che sembravano quasi voler ricordare tutte le volte che lui a Temptation Island si è ritrovato a dover vedere i video della sua ormai ex fidanzata Martina De Ioannon.