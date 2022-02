Robert Pattinson ospite a Verissimo per presentare il suo nuovo film, The Batman: ecco quando andrà in onda la puntata.

Robert Pattinson arriva a Verissimo

Sono anni ormai che Robert Pattinson è uno dei personaggi più amati e seguiti di sempre. L’attore inglese nel corso della sua lunga carriera vanta importanti successi e riconoscimenti, e numerosi sono i ruoli che l’hanno consacrato come uno dei divi del cinema internazionale. Da Harry Potter e il Calice di Fuco alla saga di Twilight, Pattinson ha saputo conquistare il mondo intero. Per di più solo tra pochi giorni uscirà nelle sale il suo ultimo lavoro: The Batman.

Robert dunque vestirà i panni del misterioso supereroe mascherato, dando il volto a Bruce Wayne. La pellicola, che in Italia verrà rilasciata il prossimo 3 marzo, è diretta da Matt Reeves, e a far parte del cast troviamo anche Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis e Colin Farrell.

Proprio in occasione dell’uscita di The Batman, Robert Pattinson arriva in Italia come super ospite della prossima puntata di Verissimo! Per la prima volta dunque l’amato attore sarà nello studio di Silvia Toffanin per parlare non solo del film che lo vede protagonista, ma anche della sua carriera e della sua vita privata. Ma quando sarà possibile vedere l’intervista di Pattinson a Verissimo? La puntata con ospite Robert andrà in onda su Canale 5 sabato 26 febbraio, e di certo il pubblico attende già con ansia di scoprire quello che accadrà.

Non è escluso inoltre che l’attore inglese, dopo aver registrato la trasmissione, decida di trattenersi per qualche giorno a Milano e in Italia. Come è noto infatti proprio in questi giorni nel capoluogo lombardo si tiene la Fashion Week, uno degli eventi più attesi dell’anno. Proprio per l’occasione in città sono arrivati alcuni dei volti più noti e amati del mondo dello spettacolo, e anche Pattinson dunque potrebbe prendere parte a qualche sfilata. Nel mentre ricordiamo l’appuntamento con Verissimo per sabato 26 febbraio.

Novella 2000 © riproduzione riservata.