4 ex dame si scagliano in diretta contro Roberta, lei annuncia querele (VIDEO)

1 Roberta Di Padua accusata da ex dame

Anche se non sono più a Uomini e donne, 4 ex dame del Trono Over sono ancora protagoniste, ma sui social. Stiamo parlando di Veronica Ursida, Aurora Tropea, Anna Tedesco e Maria. Siamo a conoscenza dell’amicizia storica tra Veronica e Aurora, ma anche le altre due a quanto pare si sono aggregate. Così ieri sera su Instagram hanno fatto una diretta e hanno risposto ad alcune domande dei fan su curiosità riguardanti i protagonisiti del programma di Maria De Filippi. A tal proposito, non sono mancate le parole su Roberta Di Padua, ormai anche lei ex del Trono Over. E queste parole non sono state per niente carine.

Le 4 ex dame, infatti, hanno raccontato ciò che è accaduto nell’ultima registrazione (che vedremo a breve in onda) dove Riccardo ha lanciato una vera e propria bomba. Come vi abbiamo anticipato nel dettaglio, lui ha accusato Roberta di aver voluto creare un teatrino, litigi e vari tira e molla per aumentare i follower. Inoltre ha messo in mezzo anche Ida e Armando.

Poi, verso il minuto 37 della diretta, Aurora ha raccontato cosa era successo con Roberta quando l’aveva accusata di aver provato a metterle le mani addosso. In più, sia lei che Veronica hanno rivelato che Roberta una volta avrebbe quasi tentato di metterle sotto con la macchina nel parcheggio degli studi e le avrebbe anche offese.

Successivamente le dame hanno parlato anche di Valentina Autiero, in particolare di ciò che era accaduto nella puntata in cui Aurora non aveva trovato giusto la differenza di trattamento tra lei e l’Autiero. Al minuto 41 del video della diretta parlano proprio di questo. Insomma, le 4 donne sono andate avanti per molto accusando e attacando sia Roberta che Valentina. Qui sotto potete rivedere tutta la diretta:

Non hanno tardato ad arrivare le risposte di Roberta Di Padua e Valentina Autiero che hanno saputo dai loro fan di questa diretta…