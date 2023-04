Nicole e Roberta continuano a insultarsi: “A me gli uomini corteggiano, con te vorrebbero passare una notte”

NEWS

Debora Parigi | 12 Aprile 2023

Uomini e donne

Ancora litigi tra Nicole e Roberta a Uomini e donne e volano parole grosse

Nuova puntata di Uomini e donne e nuovi litigi, ancora una volta tra la tronista Nicole e la dama Roberta. Tutto è iniziato dal suo ingresso in studio e da alcune sue sensazioni sui corteggiatori che secondo lei, l’ultima volta, hanno pensato più a difendersi dagli attacchi di Roberta che ad altro. Così è iniziato un piccolo battibecco tra lei e la dama.

Ma poi Nicole ha lanciato una frecciatina a Roberta (poco prima la dama aveva mandato via un ragazzo sceso per lei). Ha infatti detto: “Magari ai prossimi che scendono per Roberta facciamogli dire che hanno già una frequentazione fuori, così magari un po’ di interesse”. Ovviamente questa frase ha fatto imbestialire la dama di Cassino, che si è alzata ed è andata faccia a faccia con la tronista. Quindi sono volate una serie di parole grosse a cui è stato tolto l’audio in fase di montaggio.

Uno duro scontro in studio 🔥 #UominieDonne pic.twitter.com/hEnBgBFp1B — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 12, 2023

Il litigio a Uomini e donne è andato avanti a lungo con Nicole che ha continuato a parlare con il suo tono molto pacato, mentre Roberta sbraitava. Si sono intromessi anche altri, ad esempio Carla ha difeso la dama, mentre Gianni si è schierato con la tronista. Proprio l’opinionista ha avanzato il dubbio che Roberta possa essere gelosa di Nicole, magari per un motivo estetico o altro. Lei ha assolutamente negato e si è anche parecchio innervosita.

Ma un’altra frase che ha dato il via all’ennesima bufera è stata un’altra frase di Nicole riguardo l’atteggiamento di Roberta nei suoi confronti. Ha infatti detto: “A me gli uomini mi corteggiano e con te vorrebbero passare una notte sola”. Subito è arrivata la replica della dama che ha detto: “Si vede che io nella notte sarò da 10 e lode”.

Maria De Filippi ha quindi dato lo stop alla discussione ed è andata avanti con la puntata che può essere vista su Witty TV.