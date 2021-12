1 La scelta di Roberta Ilaria Giusti

Giovedì 16 dicembre a Uomini e donne è stata registrata la scelta di Roberta Ilaria Giusti, l’ultima tronista rimasta tra quelli arrivati a inizio della stagione 2021/2022. La giovane romana è stata a lungo sul trono soprattutto perché molto indecisa tra i suoi due corteggiatori: Luca e Samuele. Ma quando va in onda la scelta di Roberta?

I due corteggiatori rimasti sono molto diversi caratterialmente, ma entrambi l’hanno spinta non solo a tenerli, ma anche a portarli fino alla fine del suo percorso. Inoltre proprio questa diversità ha spinto Roberta ad essere molto confusa e a provare un sentimento per entrambi. Secondo le sue parole, infatti, il carattere di Luca è molto duro, simile al suo e per questo sa come gestirlo fuori dal programma, perché sa già cosa aspettarsi. Per quanto riguarda Samuele, invece, è un ragazzo più pacato, pronto al dialogo non aggrressivo ed estremamente gentile e dolce. Per questo motivo non sa come possano andare i loro due caratteri fuori da lì, ma prova qualcosa di bello in questa pace e rispetto sempre.

Come detto, la registrazione della scelta è avvenuta il 16 dicembre, ma il pubblico si chiede quando va in onda. Purtroppo dovremo aspettare anche un po’. Le registrazioni sono indietro di circa due settimane e tra poco i programmi andranno in pausa per le feste natalizie. Infatti Uomini e donne andrà in onda fino a mercoledì 22 dicembre per poi tornare lunedì 10 gennaio. A tal proposito abbiamo quindi le date della messa in onda delle ultime registrazioni fatte.

Martedì 21 e mercoledì 22 dicembre (cioè le ultime due puntate del 2021) va in onda la registrazione in cui Roberta annuncia che la volta successiva farà la scelta. A tal proposito chiede di passare un’intera giornata con i suoi corteggiatori: un giorno con Luca e un giorno con Samuele. Detto questo, quindi, la scelta di Roberta Ilaria Giusti va in onda nel 2022 e cioè lunedì 10 o martedì 11 gennaio. Dipende dal momento della registrazione in cui è avvenuta, cioè se si è iniziato subito da lei o il tutto è stato affrontato più avanti nel corso della puntata.

