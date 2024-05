Roberto Alessi racconta il gossip nel suo nuovo libro, Tentazioni & Castighi

NEWS

Andrea Sanna | 4 Maggio 2024

È uscito il nuovo libro del direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Il titolo di questo lavoro prende il nome di Tentazioni & Castighi, edito Morellini Editore.

Il nuovo libro di Roberto Alessi

Tanti sono i gossip che hanno fatto parte della storia d’Italia. Pettegolezzi a 360°, dai Ferragnez a Ilary Blasi, per passare a Tiziano Ferro, Loredana Berté o Francesca Fagnani, giusto per citare alcuni nomi. 203 pagine di feste faraoniche e grandi sòle, ma non solo. Questi sono solo alcuni dei temi al centro del racconto di Tentazioni & Castighi, edito Morellini Editore.

LEGGI ANCHE: Sarah supera Holden! Sexy Magica vola negli stream e batte tutti gli inediti

Il sottotitolo recita ‘Il gossip è la prima forma di democrazia’. Così Roberto Alessi ha deciso di raccontare fedelmente il mondo dello spettacolo, perché come si suol dire “solo chi non ha mai peccato può scagliare la prima pietra”. Attraverso il suo libro il direttore di Novella 2000 ci ha svelato degli aneddoti e storie dei personaggi famosi. Molte delle cose che non si sono magari mai sapute sui nomi che quotidianamente riempiono le pagine di cronaca rosa e della TV italiana.

Dalla prefazione Roberto Alessi ha detto che non sa se potrebbe “arrabbiarsi” qualcuno, ma in ogni caso, il direttore fa sapere: “Finché sarete ricordati dalle cronache di gossip vorrà dire che siete ancora sulla giostra. Quando non ci sarete più sarà terribile: come ricordava Vittorio Gassman dovrete iniziare a lavorare”.

Sempre la prefazione di Roberto Alessi fa riferimento al famoso motto del “non vedo, non parlo, non sento” perché il pettegolezzo è “da sempre tra noi, vicino al potere, nei giornali, nei posti di lavoro. Vigliacchi, si nascondono, lisciando chi potrebbe aiutarli nella vita, e fingono di non vedere, come dicono i reali inglesi, ‘an elephant in the room’, un elefante nella stanza, pur di non tradire il loro falso affetto verso il famoso di turno. Noi italiani siamo più diretti e diciamo ‘Il re è nudo!’, rivolti a chi non vede la verità palese in assoluta adulazione verso chi conta di più, ma pronti a essere sferzanti con chi il potere non ha”.

Così Roberto Alessi ha deciso di raccontarci questo e molto altro del mondo del gossip. Ricordiamo che il libro è disponibile in tutte le librerie e siti autorizzati.