1 Il ricordo commosso di Roberto Alessi

Quest’oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. La conduttrice Barbara d’Urso ha dedicato ampio spazio alla scomparsa dell’indimenticabile Carla Fracci, che si è spenta nelle scorse ore all’età di 84 anni. Tra i presenti in studio a renderle omaggio anche Roberto Alessi.

Il direttore di Novella 2000 si è mostrato molto commosso nel ricordare la prima ballerina italiana, come è riconosciuta da tutti e come nel 1981 la definì il New York Times. Un onore raro, rarissimo. Riservato solo alle più grandi. Ad introdurre il discorso di Roberto Alessi, ci ha pensato Barbara d’Urso:

«Peraltro pensate il destino. Prima di Carla Fracci la ‘prima ballerina’ de La Scala era Luciana Novaro. La più giovane étoile de La Scala che scoprì la Fracci. Luciana è scomparsa. Oltretutto è la mamma di Cristina che lavora per noi e alla quale ci stringiamo. Ma pensate il destino, praticamente contemporaneamente».

A quel punto a prendere la parola è stato proprio Roberto Alessi:

«Sembra quasi abbia approfittato di una maestra e una grande amica per andarsene. Pensa che proprio una settimana fa Carla Fracci ha chiamato a Cristina Nutrizio per sapere come stava la mamma e ieri sera ho mandato un messaggino e ho scoperto che Luciana Novaro non c’è più. L’ho chiamata, ho chiamato Carla e non ha risposto. Ho chiamato anche Beppe Menegatti, perché siamo molto amici io e Beppe. e lo ero anche con Carla. È una cosa che…».

Per qualche secondo Roberto Alessi si è fermato, complice anche la grande commozione per un momento così triste come la scomparsa dell’ètoile:

«È stata una grande donna e non solo una grande persona e ballerina. Ha fatto tantissimo per i giovani. Pensa che a marzo ha voluto andare a La Scala, perché c’era la Mastronardi, attrice bravissima, che l’ha interpretata in una fiction che stanno preparando», ha detto il direttore.

