Roberto Ciufoli ancora assente dopo l’infortunio: ecco come sta

1 Ecco come sta Roberto Ciufoli

In onda questa sera la seconda puntata de L’Isola dei Famosi, dove conosceremo non solo gli ultimi concorrenti che si aggiungeranno al cast, ma anche le varie dinamiche che si sono create. Per prima cosa, però, Ilary Blasi ha voluto parlare con Massimiliano Rosolino di Roberto Ciufoli. Il naufrago, infatti, durante la prova immunità è stato vittima di un infortunio (qui tutti i dettagli) ed è stato costretto ad allontanarsi dai suoi compagni per ricevere le cure mediche. Ci eravamo lasciati con le parole di Rosolino che tranquillizzava comunque tutti sullo stato di salute dell’attore comico:

“Roberto è rientrato lo hanno sistemato e fasciato per entrare in Palapa, ma dovrà fare un ulteriore check up. Quindi questa sera non tornerà in spiaggia con gli altri ma si fermerà qui e sarà medicato e controllato”.

E oggi, come dicevamo, ad inizio collegamento la conduttrice ha voluto sapere le ultime news da L’Isola e in particolare capire come sta Roberto Ciufoli dopo quanto accaduto nel corso della scorsa puntata. Ecco cosa ha raccontato l’inviato:

“Una bella notizia ce l’ho” – ha esordito Massimiliano Rosolino, con Ilary Blasi che ha voluto entrare nel dettaglio e sincerarsi delle condizioni di Roberto – “Assolutamente sta bene. Non ha nulla di rotto. Per fortuna hanno fatto tutti gli accertamenti del caso e quindi, appena sarà possibile, tornerà per dare una mano ai suoi compagni, anzi al suo gruppo. Ma in questo caso siamo tutti quanti solidali. Per Roberto quindi tutto ok”.

Insomma sembra che dopo la preoccupazione dei giorni scorsi, Roberto Ciufoli sta bene a seguito dell’infortunio. All’attore facciamo i nostri auguri di pronta guarigione e non vediamo l’ora di vederlo insieme ai suoi compagni. Intanto le news su L’Isola dei Famosi non sono finite qui!