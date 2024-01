Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Gennaio 2024

Amici

Si sta parlando di Roberto de Carolis in queste ore, il ragazzo ha attirato l’attenzione per essere fidanzato con Sergio Sylvestre di Amici

Sui social una fanpage ha reso nota la notizia, poi ufficializzata, che Sergio Sylvestre è fidanzato con un ragazzo. Il suo nome è Roberto de Carolis, ma chi è e cosa sappiamo sul suo conto? Qui alcune news come età, foto e Instagram. Alla visione delle immagini in tanti sono rimasti colpiti dal compagno dell’ex vincitore di Amici…

Chi è Roberto de Carolis

Nome e Cognome: Roberto de Carolis

Data di nascita: 24 novembre 1986

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Età: 37 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: informazione non disponibile

Fidanzato: Roberto è fidanzato con Sergio Sylvestre

Tatuaggi: Roberto non ha tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @rdecarolis

Roberto de Carolis età e biografia

Cosa sappiamo a proposito della biografia di Roberto de Carolis, fidanzato di Sergio Sylvestre? Purtroppo al momento le informazioni sono scarse.

Novella2000.it però è a conoscenza dell’età e data di nascita del ragazzo. Roberto è nato il 24 novembre 1986 e la sua età oggi è di 37 anni. Il segno zodiacale del fidanzato dell’ex allievo di Amici è il Sagittario.

Non appena però emergeranno dettagli a riguardo non esiteremo a darvi qualche notizia in più.

Vita privata

Della vita privata di Roberto non conosciamo tantissimo. Sappiamo però, perché sono presenti delle foto sui social, che ha una sorella alla quale è molto legato.

Roberto de Carolis è fidanzato? a inizio 2024 ha fatto parlare di sé perché è emerso il gossip, confermato poi, della sua relazione con Sergio Sylvestre.

Sergio Sylvestre e il suo fidanzato Roberto – Foto Instagram

La notizia è stata resa nota dalla pagina Amici Extra e Sergio ha ringraziato per le belle parole riservate. In molti si ricorderanno di lui perché ex partecipante e vincitore della scuola di Amici.

Sempre a proposito della vita privata di Roberto, dai social vediamo che è molto amante degli animali e non mancano delle belle immagini insieme agli amici a 4 zampe.

Dove seguire Roberto de Carolis: Instagram e social

Se volete seguire il fidanzato di Sergio Sylvestre sui social, potete farlo su Instagram. Roberto de Carolis ha un profilo pubblico dove posta tantissimi scatti in compagnia di amici e non solo.

Di recente è presente anche qualche foto insieme alla sua dolce metà, ma non mancano anche selfie dove mette in mostra il suo fisico e momenti di svago.

Foto di Roberto, fidanzato di Sergio Sylvestre

Spesso ama ricordare anche il passato e non mancano scatti di lui da bambino.