Roby Facchinetti compie 80 anni, la dedica speciale del figlio Francesco: “Ti amo più della mia vita”

Nicolò Figini | 2 Maggio 2024

In queste ultime ore Francesco Facchinetti ha festeggiato il compleanno del padre Roby Facchinetti e gli ha dedicato un dolce messaggio sui social.

Gli auguri di Francesco Facchinetti al padre

Solo pochi mesi fa Francesco Facchinetti aveva raccontato di una esperienza terribile che era capitata al padre Roby e alla sua famiglia. Dei ladri erano entrati nella loro abitazione per derubarli ed era stato il membro dei Pooh a dover aprire la cassaforte. Un evento abbastanza traumatico che è stato commentato proprio da Francesco:

“Sono triste e amareggiato di come si è trasformato il nostro paese. […] Io mi devo sentire libero e sicuro nel paese in cui vivo. […] Io non voglio crescere i miei figli in un Paese dove non possono essere liberi, dove non possono farli uscire di casa. Dove ho paura di lasciare mia moglie a casa da sola, dove ho paura di lasciare i miei figli a casa con mia moglie“.

Tutti quanti però si sono buttati alle spalle questo brutto evento e ora hanno ritrovato la gioia e la serenità. Ecco perché nella giornata di ieri Francesco Facchinetti ha festeggiato il compleanno di papà Roby, che ha raggiunto un traguardo molto importante. Sui social ha condiviso uno scatto raffigurante famiglia riunita e ha scritto una dolce dedica:

“Auguri papà! Sono 80. Ti amo più della mia stessa vita”.

Francesco Facchinetti festeggia il compleanno del papà Roby Facchinetti

Ovviamente sui social tutti i fan si sono aggregati a questi auguri speciali per gli 80 anni di uno dei volti più iconici della musica italiana. Non sono ovviamente mancati nemmeno i messaggi da parte di tutti i loro amici famosi e i personaggi noti del web. Anche noi di Novella 2000 e Novella2000.it ci aggiungiamo per rivolgere un pensiero a Roby, augurandogli di passare tantissime altre giornate in allegria con i propri cari.