Andrea Sanna | 2 Maggio 2024

Battiti Live

Torna il consueto appuntamento con la musica dal vivo! Non solo il Tim Summer Hits, perché rivedremo anche Battiti Live 2024. Quando inizia il programma? Chi sono i conduttori e cantanti che calcheranno il palco? Dove acquistare i biglietti e vederlo in TV? Ecco tutte le info utili!

Quando inizia Battiti Live 2024

Quando ci sono i Battiti Live e quando inizia? Questa è una delle domande più gettonate e richieste sul web. Ebbene la prima tappa di Battiti Live è prevista per il 4 maggio, secondo le indiscrezioni. In TV però dovrebbe andare in onda più tardi.

In ogni caso non appena ci saranno informazioni non esiteremo a informarvi.

I conduttori di Battiti Live 2024

Se fino a oggi in questo ruolo ci sono stati Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con accanto inviata MariaSole Pollio, stavolta ai Battiti Live 2024 chi sono i conduttori?

TV Blog e IlFattoQuotidiano.it fanno i nomi di Ilary Blasi e Alvin! Secondo le indiscrezioni saranno loro la nuova coppia del programma musicale dell’estate.

Ma non solo, perché sempre stando a quanto si apprende, dovrebbe cambiare anche l’inviata. FQMagazine infatti fa menzionato Rebecca Staffelli, che recentemente abbiamo visto impegnata al Grande Fratello come inviata social.

Dove fanno Battiti Live 2024 e quali sono le location di questa edizione? Come ogni anno il tour toccherà diverse città della Puglia. Si parte il 4 maggio da Foggia e si passa poi a Brindisi (11 maggio), Ostuni (12 maggio) e Gravina di Puglia (18 maggio). Successivamente a Galatina (19 maggio), Margherita di Savoia (25 maggio) e Sammichele di Bari (26 maggio).

Poi a seguire San Ferdinando di Puglia (1 giugno), Giovinazzo (2 giugno) e infine Bari (4 luglio). Ma potrebbero essere aggiunte ancora delle altre tappe.

I cantanti di Battiti Live 2024

Chi sono i cantanti che nel corso di queste tappe calcheranno il palco di Battiti Live? Tra i tanti lanciamo alcuni nomi come: Angelina Mango, Mahmood, Elodie, Annalisa, Geolier, Emma, gli Articolo 31, Alessandra Amoroso, Irama, The Kolors.

Pian piano tutte le info saranno svelate dai canali ufficiali di Radio Norba e da dalle radio del sud

Biglietti

Come funziona e come partecipare a Radio Norba e dunque a Battiti Live? Consultando il sito dell’emittente radiofonica è possibile avere tutte le info del caso per l’acquisto dei biglietti. Nello specifico ci saranno anche i dettagli sui costi e le condizioni generali da seguire.

Dove vedere in TV e streaming

In TV dove fanno vedere Battiti Live? Secondo le indiscrezioni lanciate da TV Blog e IlFattoQuotidiano.it, la trasmissione canora nel 2024 andrà in onda su Canale 5!

Ma c’è anche la possibilità di seguire in streaming la trasmissione. I video di Battiti Live infatti saranno disponibili anche sulla piattaforma di Mediaset Infinity, così come la diretta!

Non dimentichiamo, ovviamente, che saranno disponibili anche i canali di Radio Norba (digitale terrestre e Sky) per poter seguire da vicino le esibizioni dei vostri artisti preferiti.