Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2025, un ragazzo tra il pubblico ha urlato “sei una pietra” a Rose Villain. La persona in questione è un amico di Rocco Hunt e ora il rapper ha fatto conoscere i due.

Rose Villain conosce l’amico di Rocco Hunt

Ricordate il ragazzo che nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2025 ha urlato in dialetto napoletano “sei una pietra” a Rose Villain? È un amico di Rocco Hunt! Sì, avete letto bene. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. In occasione della puntata d’apertura della kermesse musicale a salire sul palco dell’Ariston sono stati tutti i 29 Big in gara, tra cui naturalmente anche la giovane artista.

Pochissimi secondi prima che la cantante iniziasse la sua performance un ragazzo del pubblico ha urlato un complimento a Rose e il video del momento è diventato virale. Ma non solo. Il giorno dopo la cantautrice, ironizzando su quanto accaduto, si è mostrata sui social con indosso una maglia con su scritto la parola “pret” (pietra). Ma non è finita qui.

Nelle ultime ore infatti è emerso che il ragazzo che ha urlato “sei una pietra” a Rose Villain è nientemeno che un amico di Rocco Hunt, Damiano. Proprio il rapper partenopeo ha postato sui social un video in cui afferma: “Quando inviti il tuo amico all’Ariston e lui urla ‘si na pret’ a Rose Villain”. Ma non solo. ll cantante ha anche presentato in videochiamata Damiano alla sua collega, che a quel punto ha dichiarato: “Sei stato mitico”. Il momento ovviamente non è passato inosservato e la clip ha fatto il giro del web.

Rose ha anche simpaticamente affermato che invierà a Damiano la maglia con la scritta “pret”, che in questi giorni è diventata virale in rete.