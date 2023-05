Rocco Siffredi replica alle accuse di Fedez: “Aereo e hotel a mie spese, mentre lui chiede le ville gratis”

NEWS

Debora Parigi | 25 Maggio 2023

Fedez

Dopo le accuse di Fedez, Rocco Siffredi ribatte con parole forti

Alcuni giorni fa Fedez ha raccontato un retroscena sulla mancata ospitata di Rocco Siffredi a Muschio Selvaggio, il suo podcast. In pratica il repper ha detto che l’attore porno avrebbe voluto essere pagato per partecipare. Ma lui ha specificato che chi partecipa a Muschio Selvaggio non percepisce nessun cachet.

Queste dichiarazioni non sono piaciute a Siffredi che, raggiunto da MOV in Ungheria dove vive, ha commentato l’accaduto e raccontato la sua versione dei fatti. L’attore ha infatti detto: “Mi voleva ospite con aereo e hotel a mie spese, mentre lui chiede le ville gratis. È un comunista col Rolex? Ha bisogno di farsi pubblicità. Fedez ha detto la verità: lui si fa ospitare dappertutto gratis, ma a me chiedeva che mi pagassi pure l’aeroplano… Ma se ne vada… Dove dico io!”.

Rocco Siffredi ha continuato facendo delle rivelazioni su Fedez e portando anche delle prove. “Ovunque vada, vuole essere ospitato gratuitamente in ville del valore di 100mila euro al mese”, ha detto l’attore. “Lo so perché una di queste era la villa di un mio amico. E tutto gratuitamente solo perché si chiama Fedez. Invece, se è lui a chiamarti, devi pagare anche l’aereo e l’hotel?”.

Poi Siffredi ha concluso citando proprio una vecchia canzone del repper con J-Ax: “Ma qualche anno fa, lui non prendeva in giro i… ‘Comunisti con il Rolex’? Adesso, invece, è lui che si comporta come un sinistroide arricchito, che va in giro a spese altrui. Ma quando c’è bisogno di tirare fuori un euro…”. Parole davvero grosse quelle usate dal porno divo che ha davvero preso malissimo le parole del marito di Chiara Ferragni.